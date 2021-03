Alpine A521: c'è un cofano motore meno ingombrante

L’Alpine ha modificato l’ingombrante cofano motore della presentazione con una soluzione un po’ più profilata sulla A521.

La monoposto di Enstone ha iniziato una cura dimagrante nella parte superiore della monoposto, mostrando una pinna dorsale più grande in coda a riprova che l’engine cover ha sensibilmente ridotto la sua sezione dopo aver destato molta attenzione per l’esagerata forma bombata in alto.

Marcin Budkowski. direttore esecutivo Alpine, ha spiegato che quella inusuale linea aerodinamica è frutto di una scelta del team: “Non immaginavo che avrebbe destato così forti reazioni. È una scelta tecnica, abbiamo scoperto che il dimagrimento delle pance andava nella direzione positiva”.

"Abbiamo ricollocato alcune parti ingombranti dietro all’airbox. La monoposto è ingombrante, ma per noi funziona. Ci sono compromessi sul centro di gravità, ma il vantaggio di natura aerodinamica supera i problemi legati al peso e al centro di gravità".

Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images