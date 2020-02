AlphaTauri: lancio AT01 in diretta video su Motorsport.com

Quello di oggi non sarà un San Valentino facile per le fidanzate degli appassionati di Formula 1. Si tratta infatti di una giornata ad alto contenuto tecnico: abbiamo già visto in pista la Mercedes W11 a Silverstone e la Sauber C39 a Fiorano, ma non è finita.

Un proverbio dice che non c'è due senza tre e, infatti, a chiudere le danze ci penserà la AlphaTauri, nuova identità della Toro Rosso, che presenterà la sua AT01 questa sera alle ore 20 presso al Red Bull Hangar 7 di Salisburgo.

La scuderia faentina mostrerà per la prima volta i suoi nuovi colori, ma soprattutto la nuova monoposto che affiderà ai confermati Daniil Kvyat e Pierre Gasly, bravissimi a regalarle la bellezza di due piazzamenti a podio nel 2019, rispettivamente in Germania ed in Brasile.

L'appuntamento quindi è alle ore 20 anche su Motorsport.com, perché vi trasmetteremo in diretta video l'evento. Per chiudere in bellezza una giornata così, non potete proprio mancare!