AlphaTauri: la AT01 in filming day solo pomeriggio

Dunque a Imola finora non ha girato l'AlphaTaruri, ma la Toro Rosso STR13. La squadra di Faenza ha riesumato la monoposto di due anni fa per far riprendere il ritmo di un weekend di Formula ai due piloti Pierre Gasly e Daniil Kvyat che si sono alternati in mattinata sull'unica macchina che è scesa in pista all'Enzo e Dino Ferrrari.

I due conduttori hanno avuto l'opportunità di sgranchirsi dopo il lungo lockdown con la STR13, mentre nel pomeriggio verrà portata in pista l'attesa AT01 che sarà protagonista del secondo e ultimo filming day che la FIA concede alle squadre ogni anno.

La monoposto curata da Jody Eggington, che farà ufficialmente il suo debutto nel GP d'Austria nel prossimo weekend, potrà girare a Imola per 100 km: durante le riprese commerciali la macchina sarà già dotata di delle previste evoluzioni aerodinamiche.