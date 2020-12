Alonso torna alla guida della Renault R25 ad Abu Dhabi

L’ultimo gran premio dell’anno vedrà la presenza di un ospite d’eccezione, Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo, infatti, sarà presente sul tracciato di Yas Marina non solo per assistere alla gara che concluderà la stagione 2020, ma anche per dare il via dalla settimana successiva al suo secondo capitolo in Formula 1.

Fernando, infatti, ha avuto il via libera per sedersi al volante della Renault R.S.20 e partecipare ai rookie test così da aumentare la propria confidenza con una monoposto con la quale ha percorso soltanto 100 Km in occasione del filming day di Barcellona disputato dopo il GP dell’Eifel.

Ma non è tutto. Prima della partenza dell’ultima gara stagionale, Alonso avrà modo di tornare in pista ma al volante di una vettura a lui particolarmente cara: la Renault R25.

Con questa vettura, nel 2005, l’asturiano ha conquistato il suo primo titolo iridato piegando la resistenza di Kimi Raikkonen e della McLaren.

Il pubblico davanti la TV avrà così la possibilità di godere del sound del V10 transalpino proveniente dagli scarichi di una monoposto che in quell’anno ha regalato ad Alonso 7 vittorie e 6 pole.

La Renault non ha specificato come si svolgerà questa esibizione, ma per il team che il prossimo anno cambierà nome in Alpine si tratta senza dubbio di una ottima operazione di marketing.