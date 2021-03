Alonso: "In Alpine vogliamo ripetere i successi del passato"

La stagione 2021 segnerà il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1. Il pilota spagnolo, dopo una assenza di due anni durante i quali ha corso nel WEC, in IndyCar ed alla Dakar, sarà daccapo protagonista nella massima categoria difendendo i colori della Alpine.

Per Fernando si tratta di un ritorno con il team con il quale ha corso tra il 2003 ed il 2006 e nelle stagioni 2008 e 2009, conquistando anche due titoli iridati.

Lo spagnolo ha parlato di quanto sia cambiata la sede di Enstone dall’ultima volta in cui ha varcato i cancelli, ormai 11 anni fa, sottolineando la crescita delle infrastrutture.

“Sono molto differenti, ed è un buon segnale. Se tutto fosse rimasto immutato non sarebbe stata una buona notizia per noi”.

“La fabbrica è stata aggiornata in maniera importante e ci sono molte più persone che lavorano. Gli aggiornamenti hanno riguardato anche la sede di Viry, in Francia, e penso che il livello di tecnologia che abbiamo a disposizione adesso sia molto diverso da quello di 15 anni fa”.

“Sono molto contento delle cose che ho visto visitando entrambi gli stabilimenti. Abbiamo della gente di grande talento e degli ottimi ingegneri e meccanici. Alcuni di loro sono ancora quelli che lavoravano come me dieci anni fa. C’è una ottima atmosfera e tutti vogliamo ripetere i successi del passato”.

L’ultimo impegno ufficiale in un gran premio per Fernando Alonso risale al 2018, ma lo spagnolo non si è detto preoccupato delle sfide che dovrà affrontare per tornare ai livelli di quando frequentava stabilmente il paddock.

“Non mi spaventa alcuna sfida in particolare. Il gruppo di metà classifica è particolarmente competitivo, ma ne siamo consapevoli. Dobbiamo essere perfetti in ogni weekend se vogliamo andare a punti con regolarità”.

“Una sfida che dovremo affrontare tutti nel team, non solo io, sarà quella delle 23 gare. Sarà fondamentale centellinare le energie. Anche quando ti senti ancora fresco, per esempio a giugno, agosto o settembre, sarà fondamentale tutelarsi per arrivare in uno stato di forma ottimale a dicembre”.

“Ovviamente, dopo due anni di assenza, ci sono alcune cose alle quali dovrò abituarmi nuovamente, ma in termini di guida o di approccio al weekend non credo che avrò particolari problemi. Negli ultimi due anni ho corso praticamente ogni fine settimana!”.

Fernando Alonso, Alpine A521 1 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 2 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 4 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 5 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 6 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 7 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 8 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 9 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 10 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, pitstop 11 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1, parla con Carlos Sainz Sr. nel paddock 12 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 13 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 14 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 15 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 16 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 17 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 18 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 19 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 20 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, esce dal garage 21 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 22 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images