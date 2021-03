Alonso beffato in Bahrain da un involucro per panini

Fernando Alonso non ha perso lo smalto. Il due volte campione, autore del nono tempo in qualifica con la Alpine, è stato protagonista di una gara vissuta con il coltello tra i denti che l’ha visto lottare con McLaren, Aston Martin e Ferrari nelle battute per un posto in top 10.

La fortuna però non è stata dalla sua parte, e quando sembrava ormai certo un piazzamento a punti Fernando è stato costretto al ritiro a causa di un surriscaldamento dell’impianto frenante.

Soltanto quando la squadra ha analizzato la vettura si è capito che il problema è stato determinato da un involucro per panini finito nella brake duct.

Marcin Budkowski ha dichiarato: “Dopo la sua prima sosta abbiamo avuto un piccolo problema che ci ha costretto a ridurre le prestazioni della vettura, poi, dopo la seconda sosta, una carta da imballaggio per panini si è incastrata all'interno del condotto del freno posteriore della vettura di Fernando”.

"Questo ha fatto innalzare le temperature e ha causato alcuni danni al sistema frenante, e siamo stati costretti al ritiro per motivi di sicurezza. È stata una prima gara molto sfortunata per Fernando, considerando quanto sembrava forte”.

Nonostante la delusione per lo zero in classifica, Alonso si è detto soddisfatto del suo ritorno in Formula 1.

“La partenza è stata divertente, ho guadagnato alcune posizioni e ho avuto alcune battaglie piacevoli con i vecchi colleghi. Tuttavia, è stato deludente non vedere la bandiera a scacchi alla fine”.

"Il problema che abbiamo avuto dopo la seconda sosta è stato un problema ai freni posteriori. Alcuni detriti sono entrati nei condotti dei freni e hanno fatto innalzare le temperature dell’impianto”.

"Se devo analizzare la gara posso dire che nel gruppo di mezzo siamo tutti molto vicini e solo un paio di decimi possono cambiare l'ordine in modo significativo. Penso che sarà una stagione molto interessante e competitiva da guardare. Ci presenteremo ad Imola pronti per lottare daccapo".

Per la Alpine la gara inaugurale è stata avara di soddisfazioni. Esteban Ocon, infatti, ha chiuso fuori dai punti in tredicesima piazza dopo essere stato spedito in testacoda da Sebastian Vettel.

“Seb mi è venuto addosso, ma si è scusato. Tutti facciamo degli errori, sono cose che capitano”.

