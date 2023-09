Alonso avvisa Vettel: "Non si può sottovalutare il ritorno in F1"

Sebastian Vettel ha partecipato ad un evento al Nurburgring lo scorso fine settimana, dove è tornato al volante di una Red Bull di F1, e ha risposto che non può dire "no" alla possibilità di tornare nella massima serie, perché "non si può sapere". Inoltre ha spiegato che molti dei piloti che hanno finito per tornare avrebbero probabilmente detto in anticipo che non l'avrebbero fatto.

Uno di quelli che ha vissuto l'esperienza di uscire dalla Formula 1 e rientrarvi è Fernando Alonso, che tra il 2018 e il 2021 ha trascorso due stagioni in altre gare e categorie. All'asturiano quindi è stato chiesto del possibile ritorno di Vettel.

"Non lo so. Non ho partecipato all'intervista o alla conversazione, a volte leggiamo il titolo e non sappiamo esattamente da dove viene e qual è il tono della risposta. Quindi ovviamente dipende da lui se ci pensa. Come ho detto, penso che il ritorno di Ricciardo sia una sfida. Non si può sottovalutare il ritorno in F1. E sì, potrebbe essere una sfida", ha detto durante la conferenza stampa pre-GP di Singapore.

Proprio riguardo a questo fine settimana, sul circuito di Marina Bay, dove ha vinto due volte, ha detto che il primo obiettivo deve essere quello di finire la gara, ed è fiducioso di poter ritrovare rapidamente il feeling che ha provato quest'anno su altri circuiti simili.

"Credo che ci siano molte cose da fare", ha risposto quando gli è stato chiesto cosa gli serve alla sua vettura per vincere a Singapore. "Per prima cosa ho bisogno di vedere la bandiera a scacchi, è una gara molto impegnativa, più calda del normale. I muretti sono molto vicini, come in tutti i circuiti cittadini. E bisogna avere quella fiducia nella vettura che si deve avere anche a Monaco e a Baku. Quindi, vediamo se riusciamo a costruire questa fiducia dalle prove libere e a fare una buona gara".

Dopo un GP d'Italia in cui il due volte campione non ha potuto godere di una Aston Martin ultra-competitiva, spera che la sua vettura sia più adatta a questo circuito cittadino: "Lo spero, ma è difficile da dire. A Monza non eravamo competitivi, questo è certo. Qui speriamo di essere un po' più in forma, ma credo che sia tutto molto ravvicinato. E su alcuni circuiti cittadini abbiamo avuto la sensazione, come a Monaco, di essere bravi, ma a Baku no. Quindi penso che dobbiamo aspettare e vedere. E, come ho detto, costruire la fiducia a partire dalle FP1".

A otto gare dal termine, l'Aston Martin punta a riconquistare il secondo posto nel campionato costruttori, dove la Mercedes è attualmente a 55 punti e la Ferrari a 11: "Vedremo. Penso che la strada per Abu Dhabi sia lunga e che ci saranno alti e bassi per tutti. Nel corso della stagione abbiamo visto che in alcune gare ci sembrava di essere secondi e in altre di essere quinti o sesti. Quindi, come ho detto, è difficile da prevedere".

"Ma siamo fiduciosi. Ovviamente siamo in una posizione che è un privilegio avere, lottando con i top team, e ci stiamo ancora godendo ogni momento di ogni weekend. Penso che dobbiamo affrontare gara per gara ed essere molto aperti alle nostre possibilità, e se riusciremo a segnare molti punti, lotteremo per il secondo posto", ha concluso Alonso.