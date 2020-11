Alonso: altri 2 giorni di test con Renault ad Abu Dhabi

Prosegue spedita la preparazione di Fernando Alonso per il suo ritorno in Formula 1. Il pilota asturiano, lontano dalla massima formula dalla fine del 2018, tornerà il prossimo anno con i colori del team Alpine e per scrollarsi di dosso la polvere di questa pausa prolungata sta affrontando varie sessioni di test con la scuderia anglo francese.

Fernando ha avuto una prima presa di contatto con la monoposto di quest’anno, la Renault R.S.20, in occasione di un filming day effettuato sul tracciato di Barcellona nel corso del quale, come previsto da regolamento, ha percorso 100 Km.

Successivamente lo spagnolo è volato in Bahrain per mettersi al volante della Renault R.S.18 e completare un totale di 93 giri mostrandosi, al termine della giornata, in una forma fisica decisamente migliore rispetto all’appuntamento di Barcellona senza accusare particolari dolori al collo.

Alonso tornerà a sedersi nell’abitacolo della Renault R.S.18 a breve. Il team transalpino, infatti, ha annunciato con un tweet la presenza di Fernando sul tracciato di Yas Marina per due giorni di test che si disputeranno il 15 ed il 16 novembre.

Oltre allo spagnolo il team francese metterà alla prova anche Guanyu Zhou. Il pilota cinese, impegnato in Formula 2 con il team UNI-Virtuosi, sarà impegnato sul circuito di Abu Dhabi solamente il 17 novembre.