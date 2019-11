Allison: "Gli ingegneri potranno divertirsi con il nuovo regolamento"

Alla fine del mese scorso F1 ha finalmente pubblicato il suo regolamento tecnico, sportivo e finanziario che sarà alla base di una revisione importante per la serie nel 2021.

Cambiamenti significativi delle vetture fanno parte della nuova era della F1, con una maggiore standardizzazione in alcune aree delle regole, ma la rivoluzione maggiore si avrà sull’aerodinamica ad effetto suolo, il punto focale principale di questa rivoluzione.

Anche se le regole non hanno soddisfatto tutte le parti, soprattutto per la numerosa quantità di restrizioni presenti, James Allison si è mostrato ottimista: "Saresti uno strano ingegnere di Formula 1 se non fossi entusiasta di avere delle nuove regole da interpretare per trovare la via per rendere la vettura il più veloce possibile”.

“Sicuramente per noi il lavoro degli ultimi anni, ed in particolare delle ultime settimane, è stato faticoso, ma adesso ci troviamo nella fase divertente. Abbiamo finalmente chiaro il quadro delle regole e possiamo metterci al lavoro”.

Uno degli obiettivi chiave del cambiamento regolamentare della Formula 1 è quello di avere gare più spettacolari con vetture in grado di inseguirsi da vicino.

La chiave per arrivare a questo obiettivo è stata quella di semplificare l’alettone anteriore ed eliminare i bargeboard. Entrambi questi elementi, infatti, sono stati studiati e realizzati dai team negli ultimi anni per sporcare la scia alla vettura che segue.

La FIA ha affermato come le ricerche per il nuovo regolamento tecnico abbiano comportato un significativo miglioramento, ma Allison sembra poco convinto.

“Hanno obiettivi molto ambiziosi, ma anche molto difficili da realizzare. Credo che la prova del lavoro della Federazione dipenderà da quante difficoltà avremo nel realizzare un pacchetto competitivo”.