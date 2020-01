Alfa Romeo: è Robert Kubica il nuovo pilota di riserva!

La storia tra Robert Kubica e la F1 non è ancora finita. Questa mattina il team Alfa Romeo Racing ha ufficializzato l'accordo con il pilota polacco, che diventa pilota di riserva per la stagione 2020.

Questo accordo è stato importante per il team che ha sede a Hinwil perché si è assicurata una partnership con uno sponsor molto importante, ossia PKN Orlen, dopo aver firmato un contratto dalla durata pluriennale.

Il nuovo sponsor, che lo scorso anno trovava alloggio sulle carrozzerie delle Williams, diverrà co-title sponsor del team dal 2020. Da ora in avanti il team si chiamerà Alfa Romeo Racing Orlen.

Per Kubica si tratta di un ritorno nel team in cui debuttò in F1 e in cui vinse il suo primo e a oggi unico Gran Premio della carriera, quando Sauber era affiancata da BMW.

"Per Alfa Romeo Racing questa partnership con Orlen è una dichiarazione d'intenti per il futuro", ha affermato Frederic Vasseur, team principal di Alfa Romeo Racing e amministratore delegato di Sauber Motorsport. "E' prova d'ambizione, di un progetto comune e desiderio di lottare per crescere e combattere per le posizioni di vertice del Circus iridato".

"Siamo inoltre molto felici di dare il benvenuto a Robert Kubica, anzi, il bentornato. Non vediamo l'ora di lavoraer con lui. E' un pilota che non ha bisogno di presentazioni: è uno dei più brillanti della sua generazione e un uomo che ha mostrato tutta la sua determinazione nella lotta per tornare a correre dopo l'incidente che ha avuto. I suoi feedback avranno un'importanza incalcolabile e spingeranno il team a migliorare e raggiungere gli obiettivi che abbiamo".

Dopo l'annuncio, Robert Kubica ha dichiarato: "Sono davvero felice di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera con Alfa Romeo Racing Orlen. Questa squadra ha un posto speciale nel mio cuore e mi fa molto piacere rivedere alcuni volti che già conoscevo da anni. Sono convinto che saremo determinati e affamati. Non vedo l'ora di aiutare Alfa Romeo Racing Orlen a fare il prossimo passo avanti".