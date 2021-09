Alfa Romeo: Raikkonen ancora out, a Monza corre Kubica

L’Alfa Romeo Racing ha annunciato che Robert Kubica sarà al via del Gran Premio d’Italia. La conferma è arrivata alla vigilia dell’inizio delle attività del weekend di Monza, dopo aver valutato le condizioni di Kimi Raikkonen, risultato positivo al COVID-19 lo scorso venerdì sera a Zandvoort. Come da disposizioni sanitarie, il pilota finlandese è ancora in isolamento nella sua abitazione svizzera, e non potrà essere in pista a Monza.

Dopo essere salito in macchina in extremis in Olanda (gara conclusa in quindicesima posizione) Kubica avrà così la possibilità di disputare un fine settimana completo, iniziando venerdì dalla sessione FP1. Per il pilota polacco sarà il novantanovesimo Gran Premio, e ritroverà la pista sulla quale nel 2006 colse il primo podio della carriera, alla sua terza gara in Formula 1.

“Prima di tutto voglio condividere i miei migliori auguri per Kimi – ha commentato Kubica - spero che si riprenda completamente e torni presto in pista. Da parte mia non vedo l'ora di correre a Monza, una pista incredibile in cui ho conquistato il mio primo podio, nel 2006. A differenza di Zandvoort, è una pista che conosco bene e questo aiuterà Sono contento di quello che sono riuscito a fare in Olanda, e non vedo l'ora di poter aiutare la squadra nel weekend di Monza”.

Quella di oggi è stata una giornata di annunci in casa Alfa Romeo, perché è stata svelata anche la livrea tricolore celebrativa del Gran Premio d'Italia che sarà utilizzata questo fine settimana a Monza: potete darle un primo sguardo nella gallery qui sotto.

