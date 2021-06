Alfa Romeo: Kubica sulla C41 nelle Libere 1 del GP di Stiria

Alfa Romeo Racing ha annunciato questa mattina il ritorno in macchina di Robert Kubica. Il pilota polacco, pilota di riserva della squadra che ha sede a Hinwil, tornerà al volante della C41 proprio questo mese.

Kubica sarà impiegato nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Stiria, primo dei due appuntamenti che si terranno nei prossimi weekend al Red Bull Ring, in Austria.

Alfa Romeo affiderà la C41 a Kubica per proseguire nello sviluppo e dare indicazioni di livello gli ingegneri, anche in vista della preparazione della nuova monoposto, la C40, quella della prossima stagione.

Kubica prenderà il posto di Kimi Raikkonen, che poi tornerà titolare della propria monoposto a partire dal secondo turno di prove libere al Red Bull Ring.

"Robert è una risorsa molto importante per il nostro team e averlo in macchina al GP di Stiria sarà una cosa molto importante, soprattutto se consideriamo che correremo sulla stessa pista per due fine settimana consecutivi", ha dichiarato Frédéric Vasseur, team principal di Alfa Romeo Racing.

"Robert ha fatto un lavoro molto buono nelle prime uscite dell'anno e non vediamo l'ora di lavorare ancora con lui per cercare di far progredire il team".

Queste invece le dichiarazioni di Robert Kubica: "Non vedo l'ora di tornare in macchina il prossimo fine settimana. Il team ha fatto alcuni passi avanti importanti, soprattutto di recente. So quanto sia importante cogliere l'attimo e sono pronto per fare la mia parte per cercare di aiutare il team nel doppio fine settimana di gara in Austria".