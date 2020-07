Alfa Romeo: Kubica farà 4-5 libere, ma sono da definire

Robert Kubica è tornato al volante di una monoposto di Formula 1 nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Stiria. Lo ha fatto prendendo il posto di Antonio Giovinazzi al volante dell'Alfa Romeo C39.

Il polacco, dunque, ha interrotto un'astinenza che durava da 4 mesi. L'ultima volta che aveva girato al volante di una F1, proprio la C39, è stato ai test invernali pre-stagionali andati in scena a inizio marzo al Montmelo di Barcellona, prima che il COVID-19 divenisse una vera e propria pandemia.

Robert se l'è cavata egregiamente, firmando un buon tempo e dando indicazioni importanti al team dal punto di vista del comportamento della vettura e riguardo alle mancanze della monoposto stessa.

"Facile da guidare, ma manca in prestazione", ha sentenziato Robert alla fine del primo turno di libere, aggiungendo inoltre che la macchina è esattamente nelle condizioni in cui il team pensava fosse dopo i test invernali.

L'esperienza e il talento di Kubica potrebbero essere l'arma in più per Alfa Romeo nel corso di questa stagione. Sebbene i tempi tra un gp e l'altro siano molto ristretti, il team avrà il dovere di lavorare sodo per cercare di rendere la C39 all'altezza delle aspettative.

Ecco perché Kubica sarà impiegato in altre libere nel corso della stagione anche se, va detto, il team sta ancora definendo il suo programma considerando anche l'impegno di Robert nel DTM e il nuovo calendario di F1 che, a conti fatti, deve essere ancora completato avendo sino a ora solo 10 eventi sui 15-17 previsti.

Nel corso del fine settimana del GP di Stiria, il team principal dell'Alfa Romeo Racing Orlen, Frederic Vasseur, ha cercato di fare chiarezza sugli impegni di Robert con il team di Hinwil nel corso della stagione 2020.

"Abbiamo pianificato di fargli fare 4 o 5 sessioni di prove libere nel corso della stagione, ma con la pubblicazione del nuovo calendario abbiamo dovuto pianificare nuovamente tutto".

"Robert sta correndo anche nel DTM, ciò significa che dovremo trovare una soluzione, ma lo faremo. Credo che Robert sia per noi un valore aggiunto incalcolabile dal punto di vista della comprensione della monoposto. Ci sta dando un bel contributo in tal senso".