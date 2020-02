Alfa Romeo: ecco la nuova livrea della C39

La C39 non era una novità assoluta, perché avevamo già avuto modo di scoprirne le forme in occasione dello shakedown della scorsa settimana a Fiorano, ma l'Alfa Romeo è tra le squadre che questa mattina hanno schierato la propria monoposto in pitlane a Barcellona.

La squadra di Hinwil, infatti, doveva mostrare la sua nuova livrea, che è rimasta tutto sommato abbastanza simile a quella della passata stagione, con qualche piccola modifica.

I colori dominanti sono sempre il bianco ed il rosso, con quest'ultimo che va a coprire il cofano motore, dove è sempre ben visibile il logo del Biscione. Rispetto al 2019 cambiano però le bande presenti sul muso della monoposto: lo scorso anno erano blu, quest'anno invece sono rosse proprio come il cofano motore.

Ben visibile anche il nuovo main sponsor Orlen, presente sia sulle pance che sulle ali, sia quella posteriore che quella anteriore.

Accanto alla vettura erano schierati tutti i piloti della formazione 2020: i titolari, Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi, la riserva Robert Kubica e la development driver Tatiana Calderon.

Il compito di iniziare i test tra qualche minuto sarà affidato al pilota polacco, che poi nel pomeriggio cederà il volante a Giovinazzi.

Scorrimento Lista Livrea Alfa Romeo C39 1 / 6 Foto di: Alfa Romeo Livrea Alfa Romeo C39 2 / 6 Foto di: Alfa Romeo Livrea Alfa Romeo C39 3 / 6 Foto di: Alfa Romeo Livrea Alfa Romeo C39 4 / 6 Foto di: Alfa Romeo Tatiana Calderón, Robert Kubica, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo 5 / 6 Foto di: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo 6 / 6 Foto di: Luke Smith

