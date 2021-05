Alfa Romeo chiederà la revisione della penalità di Imola

In occasione dello scorso GP dell’Emilia Romagna Kimi Raikkonen ha tagliato il traguardo in nona posizione, ma è stato retrocesso in tredicesima piazza per aver violato l’articolo 42.6 del regolamento.

Nel provvedimento rilasciato dai commissari dopo la corsa la decisione è stata così motivata: "Nel giro prima della ripartenza, in seguito alla sospensione della gara, Raikkonen è andato in testacoda alla Curva 3. L'articolo 42,6 indica che il pilota può riprendere la sua posizione, purché lo faccia prima della Safety Car Line (SC1). All'inizio il team ha comunicato a Kimi di farlo, ma poi gli ha detto di mantenere la posizione".

"L'articolo 42.6 indica che se un pilota non riesce a recuperare la sua posizione deve entrare nella corsia dei box e può rientrare in gara solo una volta che l'intero gruppo ha superato l'uscita dei box".

"L'articolo 42.12 dispone che durante una partenza in movimento, una volta che la Safety Car spegne le luci, nessun pilota può sorpassare un'altra macchina in pista fino a quando non supera la linea. In questo caso Raikkonen ha raggiunto le vetture che lo precedevano tra curva 13 e curva 14, ma la Safety Car ha spento le luci approssimativamente alla Curva 10".

"A quel punto il team ha ordinato al pilota di non recuperare la posizione, temendo che ciò avrebbe potuto creare un problema di sicurezza in condizioni di bagnato. Hanno contattato via radio il direttore di gara, ma non c'era tempo per rispondere alla loro chiamata".

A Raikkonen sono stati inflitti 30’’ di penalità aggiuntivi sul tempo complessivo e questa sanzione lo ha fatto precipitare in tredicesima posizione.

Il capo degli ingegneri di pista del team elvetico, Xevi Pujolar, ha spiegato come la confusione di quei momenti abbia indotto il team all’errore.

“Kimi è andato in testacoda dietro la safety car ed ha perso posizioni. Noi abbiamo sempre puntato a riguadagnare la posizione originale e gli abbiamo chiesto di superare le altre vetture, ma anche lui era dubbioso sul da farsi”.

“Abbiamo chiesto chiarimenti alla FIA ed abbiamo detto a Kimi di attendere. Sfortunatamente la risposta è arrivata troppo tardi ed abbiamo ricevuto la penalità”.

Le regole consentono ai team di chiedere una revisione della penalità applicata in precedenza qualora emergano nuovi elementi non in possesso al momento in cui la sanzione viene adottata.

Il team Alfa Romeo sarà impegnato questo pomeriggio alle 17 in una videoconferenza con in commissari della FIA per discutere della validità o meno della revisione e se i nuovi elementi possono essere ammessi.

