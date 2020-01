Albon: "Imparare da Verstappen per crescere velocemente"

2019 nel complesso positivo per Red Bull. La scuderia guidata da Christian Horner ha chiuso la stagione forte di tre vittorie, il terzo posto nel mondiale piloti firmato da Max Verstappen e lo stesso piazzamento in quello costruttori. A ben figurare è stato anche Alexander Albon: il rookie, miglior esordiente della stagione, da quando è arrivato al fianco di Max Verstappen ha messo a referto 76 punto contro i 97 dell'olandese, tra i piloti più forti all'interno del circus. Annata da incorniciare, quindi, per Albon.

L'anglothailandese ha di che guardare con entusiasmo al 2020. “Penso tutti sappiano quanto sia veloce Max. Penso non ci sia modo migliore per imparare rapidamente che lavorare al suo fianco, è forse il pilota più veloce in questa Formula 1”, dichiara Albon a Motorsport.com.

“Provare a colmare il gap che ci separa è sicuramente un obiettivo da raggiungere, ed è quello che voglio ottenere nel 2020. Così facendo potrò provare agli altri e a me stesso quanto valgo”.

Verstappen è pilota Red Bull dal Gran Premio di Spagna del 2016, occasione in cui si è assicurato anche la sua prima vittoria in carriera. Capace di prestazioni inarrivabili quasi per tutti, Max rappresenta un compagno di team scomodo proprio per la sua velocità, fattore che ha messo in crisi Pierre Gasly, costretto a vedersi retrocesso in Toro Rosso a vantaggio di Albon.

“Non è impossibile migliorare le performance di Max”, continua Albon. “Non sono il tipo che molla facilmente, so di essere veloce anche io e l'anno prossimo continuerò a dimostrarlo. Voglio solo entrare in maggior sintonia con l'auto. Max corre con il team da diversi anni e sa come dare il massimo con la Red Bull, fattore che io devo ancora imparare”, conclude Alex.