Albon: "Il 2022 è stato il mio anno migliore in Formula 1"

Albon è stato scaricato dalla Red Bull Racing dopo un 2020 difficile, nel quale ha faticato a reggere il passo del compagno di squadra Max Verstappen.

L'anno scorso ha corso nel DTM prima di passare alla Williams come sostituto di George Russell per questa stagione.

È andato a punti in tre occasioni, conquistando il nono posto a Melbourne e finendo decimo sia a Miami che a Spa.

"Penso che sia stato un anno difficile sotto alcuni aspetti", ha detto Albon quando Motorsport.com gli ha chiesto di parlare della sua stagione.

"Dal punto di vista personale, credo che sia stato un anno molto positivo. Credo che sia stato il mio anno migliore in F1. Non ho fatto molti anni, ma dei tre, questo è il mio anno più soddisfacente".

"Sento di essere cresciuto come pilota, che è la cosa più importante. E sento che, con l'esperienza acquisita negli ultimi anni, sono stato in grado di applicarla nel modo giusto".

"E sento di averne tratto il massimo. Penso che sia difficile, perché alla fine credo sia difficile giudicare com'è andata da fuori. Ma personalmente, al volante, la sensazione è molto positiva".

Albon afferma di aver riacquistato la fiducia che aveva perso durante il difficile periodo con la Red Bull.

"Credo di sì. Credo che la cosa principale sia la confidenza con la macchina, più di ogni altra cosa è la confidenza di guida, sento di averla recuperata, che è la cosa più importante perché ovviamente bisogna guidare il più velocemente possibile".

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams F1

"Quest'anno ho avuto la sensazione di essere al top della macchina, di poterla spingere al massimo. E questo è stato un aspetto con cui ho faticato un po' nel 2020, iniziando a perdere l'autorità sulla macchina e non riuscendo ad ottenere ciò che volevo da essa".

"Nel 2020 ero un po' poco reattivo in questo senso, lasciavo che la macchina facesse le sue cose e poi reagivo".

"Quest'anno, invece, sento di essere riuscito a mettere la macchina dove voglio io. E non voglio dire che sia più stabile, perché non lo è, è meno stabile. Ma sì, a dire il vero, appena l'ho guidata per la prima volta mi sono sentito subito bene".

"E da lì in poi è stato tutto un crescendo. E ogni gara che passa sento di avere più fiducia in me stesso. E naturalmente i buoni risultati mi hanno aiutato".

Albon ha dichiarato che l'ottima gara d'esordio in Bahrain, nella quale ha centrato la Q2 e si è qualificato 14°, ha contribuito a dare il via alla sua stagione con la Williams.

"Sento che il Bahrain è stato un punto di svolta davvero importante. Dopo un anno di assenza e un po' di ansia, si vuole solo cominciare ed ottenere delle buone prestazioni all'inizio della stagione per calmare i nervi".

"Non si tratta di dubbi, ma si vuole superare e diventare un pilota migliore di quello che si era una volta".

"In Bahrain, in qualifica, siamo entrati in Q2 nella prima sessione. È stato un ottimo inizio d'anno. Ha significato molto, innanzitutto, dopo tutti i grattacapi di un anno di assenza da questo paddock".

"Ma iniziare e sentire che il team ti appoggia subito, è stato di grande supporto per il risultato stesso, perché era un risultato molto inaspettato all'epoca".

"Hai iniziato la stagione in modo molto positivo. Ritrovi subito la fiducia in te stesso. E da lì in poi si costruisce".