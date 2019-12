Aggiunta una nuova curva al circuito del Vietnam di F1

Sulla pista di Hanoi, che ospiterà il Gran Premio del Vietnam a partire dalla prossima stagione, verrà effettuata una modifica. L’ultimo settore del tracciato verrà modificato ed il numero delle curve arriva a 23, la lunghezza passerà così dagli originari 5,565 chilometri ai 5,607 chilometri.

Le Ngoc Chi, CEO della Vietnam Grand Prix Corporation, ha affermato che questa modifica è stata effettuata su richiesta della FIA e della F1. A Motorsport.com ha dichiarato: “Abbiamo cambiato un po’ le Curve 22 e 23. È un tracciato cittadino e bisogna adattarlo alla situazione geografica di quell’area per far sì che possa soddisfare ogni richiesta della FIA e della F1”.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con la FIA e con la F1 per fare in modo che tutto sia perfettamente in sicurezza per i piloti e per creare curve mozzafiato che permettano loro di mettere in mostra il proprio talento”.

“Il nuovo layout verrà mostrato molto presto e tutti potranno notare quanto il cambiamento non sia importante, aggiunge un’altra curva alla pista che non farà molta differenza. Ma sarà sicuro e questa è la cosa più importante”.

La costruzione della nuova pista di Hanoi è a buon punto, come mostrano queste fotografie esclusive, l’obiettivo attuale è quello di completare la superficie della pista. Chi ha confermato che tutto procede secondo i piani. “Siamo completamente sulla strada giusta ed i progressi fatti fino ad ora sono belli. Il circuito sarà terminato per la fine di quest’anno”.

“Una parte della pista sarà su strade già esistenti ed un’altra parte è stata costruita da zero, tutta la nuova parte è stata già fatta. Su entrambe le parti stiamo rifacendo l’asfalto. Ci sono molti strati e ci aspettiamo di completare il lavoro per la fine di quest’anno. Una volta fatto, inizieremo con la sovrapposizione”.

“Questa seconda fase del lavoro richiede circa tre mesi e sarà svolta da gennaio a fine marzo. Sembra molto tempo per qualsiasi circuito un lavoro del genere, ma vogliamo avere un margine e non possiamo permetterci nessun ritardo. Deve essere fatto. Quindi tre mesi per noi sono un tempo giusto”.

Il Vietnam infatti dovrebbe ospitare la gara di Formula 1 il 5 aprile del prossimo anno.