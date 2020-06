Addio a Hans Mezger, il papà dei motori Porsche

Mezger ha supervisionato lo sviluppo del motore che alimentava la Porsche 917 che ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 1970 e nel 1971, ma anche di quelli delle 935, 936 e 956/962 che hanno conquistato la grande classica francese per ben 11 volte.

Nel 1991 ha guidato lo sfortunato ritorno della Porsche in Formula 1, con il motore V12 da 3,5 litri utilizzato dalla Footwork, al termine di una carriera nella Casa tedesca che era iniziata nel 1956. Nel 1963, infatti, ha disegnato anche il motore boxer della 911.

Micheal Steiner, responsabile ricerca di sviluppo di Porsche Motorsport, ha detto: "La notizia della sua morte rappresenta per noi un momento molto triste".

"Ringraziamo Hans Mezger per le sue straordinarie realizzazioni ingegneristiche, un patrimonio del motorsport in generale e della Porsche in particolare. Le sue innovazioni per le nostre auto sportive rimarranno per sempre indimenticabili".

Metzger è entrato in Porsche direttamente dall'università, nel 1956, lavorando inizialmente sui motori diesel, prima di passare al reparto calcolo.

"Volevo entrare in Porsche perché la 356 era stata un'ispirazione per me" ha detto Mezger. "Così ho fatto domanda, ho ottenuto un colloquio e l'azienda mi ha offerto un lavoro nello sviluppo dei motori diesel. Fino ad allora non sapevo neanche che Porsche avesse qualcosa del genere".

"Ma sognavo di lavorare sulle auto sportive e loro mi hanno mostrato comprensione, quindi è così che ho iniziato a lavorare nel reparto calcoli".

Niki Lauda, McLaren with Porsche engine designer Hans Mezger Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Entrò a far parte del programma F1 del marchio nel 1960, prima di progettare quello che è stato soprannominato il "motore Mezger" per la nuova 911, che in origine si chiamava 901.

Mezger è stato successivamente promosso da Ferdinand Piech a capo della divisione racing, nel 1965, dove ha supervisionato il progetto della 917.

Ha guidato la progettazione dei "flat-12" aspirati che motorizzavano le 917 vincitrici a Le Mans, ma anche la versione turbo per la 917/30 che ha conquistato il titolo della Can-Am nel 1973.

Mezger ed il suo team hanno poi portato la tecnologia turbo nella gara di auto stradali della Porsche, con l'arrivo della 911 Turbo nel 1974.

Il suo "flat-six" da 2,1 litri ha vinto a Le Mans nel 1976 e nel 1977 sulla 936 Gruppo 6, poi nella versione da tre litri ha vinto nel 1979 sulla 935 Gruppo 5.

Seguì anche il motore IndyCar da 2,65 litri, che però non ha mai corso in America, venendo "resuscitato nel 1982" con l'entrata in vigore del regolamento Gruppo C.

E' stata la base del motore che ha vinto a Le Mans sulla 936 nel 1981, sulla 956 dal 1982 al 1985, sulla 962C nel 1986 e 1987, ma anche sulla 962LM nel 1994.

E' stato il cervello creativo dello sviluppo del V6 Turba TAG commissionato dalla McLaren in Formula 1.

Questo motore alimentava la MP4/2 con cui Niki Lauda conquistò il titolo mondiale nel 1984 e con cui poi Alain Prost ha fatto doppietta nel 1985 e nel 1986

Parliamo quindi di un motore capace di vincere la bellezza di 25 Gran Premi tra il 1984 ed il 1987.