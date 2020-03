Abiteboul: "Vettel? Non posso dire di non essere interessato"

Il 2020 della Renault sarà importante dal punto di vista sportivo sotto tutti i punti di vista. C'è da riconquistare il quarto posto nel Costruttori perso lo scorso anno perché finito nelle mani della McLaren, ma c'è anche da pianificare il futuro, dunque anche scegliere il pilota di punta delle prossime stagioni.

Il contratto di Daniel Ricciardo scadrà al termine di quest'anno e il team diretto da Cyril Abiteboul sembra avere tutta l'intenzione di confermare l'australiano. La domanda giusta, però, è un'altra. Ossia: Daniel Ricciardo è convinto di voler rinnovare con la Renault o proverà ad ascoltare eventuali proposte che potrebbero arrivare da altri team?

"Dobbiamo mantenere buone basi del progetto F1 e che siano condivise", ha dichiarato nel corso del programma "Le grille" di Canal+ Cyril Abiteboul. "So che è una risposta senza risposta, ma credo che sia necessario guardare alle prime gare della stagione: saremo riusciti a fare un passo avanti? Stiamo recuperando un po' di fiducia rispetto all'anno scorso? Daniel continua a integrarsi nella squadra? Se sentiamo di avere un progetto che può durare nel tempo, perché no?".

"Sarà sicuramente molto corteggiato. Sarà questione di tempistiche. Preferiremmo prenderci un po' di tempo, ma temo che le cose accadranno molto in fretta, dunque dovremo essere estremamente attenti per non perdere le opportunità. Abbiamo iniziato a parlare a grandi linee, anche se non abbiamo espresso desideri precisi".

Abiteboul ha anche affermato che se Ricciardo fosse intenzionato a partire verso altri lidi, la Casa francese potrebbe essere interessata a mettere sotto contratto Vettel: "Non voglio dire no, perché è un grande pilota, un grande campione. Abbiamo lavorato assieme sulla parte motore, abbiamo vinto insieme. Aspiro piuttosto a lavorare con piloti del futuro piuttosto che che quelli di ieri, è difficile riassumere questa cosa in questo modo, per cui non sarebbe giusto farlo così".

Il manager ha sottolineato come la politica del team sia però quella di guardare al futuro anche per quanto riguarda i piloti. L'obiettivo è quello di promuovere titolare uno dei giovani driver che sono cresciuti nell'Academy della Renault. Ma c'è davvero qualcuno pronto a raccogliere una sfida così importante?

"Abbiamo anche un'accademia piloti. Magari nel 2021 o nel 2022 potremmo avere piloti che sono usciti da lì. Bisogna tenerlo a mente perché abbiamo creato questa accademia nel 2016 con l'obiettivo di far uscire piloti di F1 nel 2021. Noi ci saremo nel 2021, dunque è una cosa di cui dovremo tenere conto. C'è Christian Lundgaard, ma questa è solo un'opzione. Lui ha la stagione di F2 da fare, noi la nostra stagione da fare con Ricciardo".

"Penso che Daniel sia molto interessato alla Renault. Questa scelta che ha fatto è stata pesantemente criticata in Gran Bretagna. Loro non hanno capito. Questa idea di costruire un progetto, umanamente, sportivamente e tecnicamente è qualcosa che gli sta a cuore. E' un ragazzo guidato dalle sue emozioni e vuole dimostrare di essere un pilota fedele alla sua scelta, purché si sia dimostrata una buona scelta".

