Abiteboul: "Ricciardo sarà coinvolto nello sviluppo dell'auto"

Daniel Ricciardo ha già firmato un contratto con la McLaren per la prossima stagione per prendere il posto di Carlos Sainz che andrà in Ferrari.

Negli scorsi anni tutti i piloti che avevano già scelto di abbandonare il proprio team sono sempre stati messi a margine per quel che riguarda lo sviluppo della monoposto, ma secondo Abiteboul con Ricciardo si lavorerà intensamente per la crescita della Renault.

Il responsabile del team francese si è detto certo che con il nuovo sistema dei token adottato per limitare ciò che le squadre possono modificare sulle monoposto del 2021 la McLaren non potrà beneficiare di alcuna conoscenza che porterà Ricciardo perché il team di Woking utilizzerà tutti i gettoni per adattare la monoposto del prossimo anno al nuovo motore Mercedes.

Parlando nel corso di una media call, Abiteboul è stato chiaro in merito: “Non ci sarà alcun trattamento di favore tra i nostri piloti. Non fa parte della nostra politica ed inoltre non ne vedo la necessità. Daniel sarà pienamente coinvolto nello sviluppo della vetturs”:

“Se consideriamo che le vetture di quest’anno e del prossimo saranno bene o male le stesse, e che la McLaren dovrà utilizzare tutti i gettoni a disposizione per adattare la propria vettura al nuovo motore, noi avremo la possibilità di lavorare in maniera normale con Daniel”.

“Ovviamente non sarà coinvolto nel progetto della vettura per il 2022, ma al momento è ancora prematuro parlare di questo anche se una parte del nostro team è già al lavoro sulla macchina”.

Il pilota australiano ha dichiarato di non aspettarsi un cambio di atteggiamento nei suoi confronti da parte del team vista la decisione di cambiare aria a fine stagione, ma si è detto consapevole che ci potranno essere dei momenti di imbarazzo quando incontrerà alcuni membri della squadra per la prima volta dopo l’annuncio.

“Probabilmente ci sarà qualche attimo di imbarazzo, ma ci sono già passato qualche anno fa. Tuttavia credo che essendo ormai trascorso del tempo da quando è stato dato l’annuncio tutto tornerà alla normalità”.

“Penso che tutti siano eccitati dall’idea di poter tornare a correre e spero che in questa stagione avremo modo di metterci in luce in qualche occasione”.

“Da parte mia posso dire di aver già superato il momento dell’imbarazzo e non ci penserò almeno fino a fine stagione. Ho già effettuato alcune prove al simulatore in fabbrica ed ho già incontrato i membri del team. Stiamo andando tutti nella stessa direzione e daremo il massimo per il resto dell’anno”.