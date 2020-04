Abiteboul: "La RP20 è una Mercedes rosa. Hanno grandi fotografi!"

La Racing Point RP20, in gara, non ha ancora fatto un metro (così come tutte le sue avversarie), eppure nelle due sessioni di test pre-stagionali svolte a Barcellona nel mese di febbraio ha subito destato non poche polemiche.

Sin dal momento della presentazione, la monoposto nata negli stabilimenti di Silverstone ex Force India è parsa un clone dell'iridata Mercedes W10, che ha regalato al team di Brackley il quinto titolo iridato Costruttori consecutivo e ad Hamilton il sesto della sua incredibile carriera.

In Racing Point, dal giorno della presentazione della RP20, hanno sempre ammesso di aver preso spunto dalla W10 per progettare la monoposto 2020. Copiare un progetto vincente, se si rimane all'interno di ciò che è consentito dal regolamento, non è reato e il team britannico pare aver seguito le linee guida imposte.

C'è però chi ancora vede più di un'ombra in quanto fatto dalla Racing Point nella realizzazione della RP20. Tra questi - molti diretti concorrenti per il quarto posto nel Mondiale Costruttori - c'è anche Renault.

"Loro hanno grandi fotografi, quello è sicuro", ha dichiarato Abiteboul all'emittente francese Canal Plus. "Ma, a essere onesti, ho notato che (alla Racing Point) hanno detto di aver copiato in tutta onestà".

"Penso che sia la prima volta da quando sono entrato in F1 che qualcuno si è detto orgoglioso di aver copiato. E' come se qualcuno che falsifica opere d'arte fosse super felice del lavoro che ha fatto. Eppure, non vale il pezzo originale e non si ha certo l'orgoglio di aver lavorato su un pezzo originale...".

Abiteboul non ha affatto nascosto che il punto, a suo avviso, sia giudicare se la Racing Point sia stata in grado di raggiungere quel livello di dettaglio sulla RP20 solo sulla base delle informazioni disponibili e di pubblico dominio.

"La cosa principale da capire è: sulla base delle informazioni pubbliche è possibile fare un lavoro così accurato ed efficiente? Non andrò oltre, in questa fase. Ma l'estrema somiglianza tra la Mercedes W10 e la Racing Point RP20 è qualcosa su cui continuiamo a interrogarci".