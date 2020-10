Abiteboul: "Il tatuaggio? Ho scommesso dopo qualche birra..."

Il team principal della Renault ha anche rivelato di aver accettato la cosa dopo aver... bevuto qualche birra in occasione del GP di Gran Bretagna.

Il terzo posto centrato dall'australiano nel GP dell'Eifel ha chiaramente fatto attuare la cosa, con Abiteboul che ha spiegato i dettagli della scommessa col suo pilota.

"Sono sempre un po' confuso sulla questione, ma penso che lui sceglierà il disegno, mentre io il posto e la grandezza, perché le dimensioni contano! - ha detto il francese - Dal primo momento che deciderò io quanto grande farlo, direi che potrò accettare qualsiasi immagine".

"Non è nel mio stile, ecco perché è stata accettata la scommessa, ma eravamo al giovedì sera prima di Silverstone l'anno scorso e Daniel mi fece vedere un nuovo tatuaggio che si era fatto. Gli ho chiesto 'Ma come ti è venuto in mente di fare un disegno del genere?' e lui mi ha riposto che passava davanti allo studio per caso e gli è venuta voglia, per cui è entrato e l'ha fatto".

"A quel punto gli ho risposto 'Ok, facciamo qualcosa di pensato e appropriato. Se vai a podio, me ne faccio uno anche io'. Avevo bevuto qualche birra, ma sono un uomo di parola. Per cui lo farò, bisogna solo pensare bene le dimensioni e la posizione".

Ricciardo ha detto che sarà qualcosa in tema tedesco, perché l'idea era farlo in tema col posto in cui sarebbe andato a podio.

"Ora dobbiamo pensare a qualcosa che abbia a che fare con me, ma anche con la Germania, che è il posto dove sono andato a podio. Ci sono tante piccole cose che la possono ricordare".

Christian Horner gli ha dato un suggerimento: "Complimenti per il primo podio Renault, non vediamo l'ora che Cyril si tatui una bella Red Bull sul sedere tutta decorata!"