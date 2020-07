Fernando Alonso ritorna in Formula 1 a partire dalla prossima stagione, aprendo il terzo capitolo della carriera con Renault dopo il primo, che lo ha portato a vincere 2 titoli iridati nel 2005 e nel 2006, e il secondo che, invece, è stato più avaro di grandi soddisfazioni.

A presentare Alonso non poteva mancare Cyril Abiteboul, boss del team Renault, che ha però subito messo in chiaro una cosa: Fernando non farà il suo esordio in questa stagione prendendo parte a Libere 1. Quindi né Ricciardo, né tantomeno Ocon dovranno lasciargli il volante per riprendere confidenza con la Formula 1.

"Non credo che Fernando abbiamo bisogno di fare Libere 1 per riprendere fiducia con le procedure in una monoposto di F1", ha dichiarato Abiteboul. "Non credo proprio ne abbia bisogno e non è nei nostri piani".

"Vedremo se ci sarà qualche opportunità. Abbiamo sempre la possibilità di farlo girare con una monoposto 2018. Per essere chiari, non abbiamo alcun piano. Ma non penso che far girare Fernando nelle Libere 1 sia un investimento necessario".

Nel corso di questi mesi Fernando avrà però l'opportunità di andare a Enstone per conoscere i membri del team e, se possibile, infondere a loro una mentalità vincente, cosa che al momento in fabbrica sembra mancare.

"Fernando verrà in fabbrica per conoscere il team. E' una grande opportunità per recuperare tempo e arrivare al prossimo anno con una conoscenza approfondita tra le parti e di fargli capire come lavoriamo".

"Per il team l'arrivo di Fernando significa avere l'opportunità di carpire cultura su performance e vittorie. Quello Fernando potrà trasmettere al team".

Academy non in dubbio

L'arrivo del 40enne Alonso ha già suscitato più di un malumore, considerando che Renault ha in piedi un'accademia per giovani piloti che ha il preciso intento di formarli e, se possibile, portarli al debutto in Formula 1 in breve tempo.

Abiteboul ha però cercato di smorzare immediatamente i primi focolai di polemica, perché l'Academy Renault continuerà a esistere e la sua funzione rimarrà immutata, specialmente dopo le ottime prestazioni mostrate lo scorso fine settimana nelle categorie minori da Guan Yu Zhou e da Christian Lundgaard.

"Sapevo che l'arrivo di Fernando avrebbe potuto essere inteso come una mancanza d'interesse nei confronti dell'Academy Renault. Ma non lo è. Voglio essere estremamente chiaro: non lo è. L'obiettivo dell'academy è quello di portare giovani piloti alla maturazione e farli arrivare in F1 nel 2021. E, chi lo sa? Magari potrebbe accadere".

"I nostri ragazzi più grandi, Guan Yu Zhou e Christian Lundgaard, sono stati autori di un fine settimana molto buono. Zhou avrebbe potuto vincere la gara e Christian ha ottenuto una quarta posizione senza fare i test invernali. Dunque facciamo sul serio con la nostra academy, specialmente con quei due piloti", ha terminato Abiteboul.