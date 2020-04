Williams: ridotto l'ingaggio ai piloti e alcuni dipendenti a casa

Le prime problematiche in materia economica legate alla pandemia di Coronavirus cominciano ad emergere. La Williams ha annunciato oggi di aver adottato misure piuttosto importanti per salvaguardare il lavoro del proprio personale e il budget.

Secondo un breve comunicato emesso in giornata, la scuderia di Grove ha messo alcuni impiegati a casa in congedo non pagato fino al termine di maggio, mentre per quanto riguarda i piloti e le figure più importanti del team, è stata decisa una decurtazione dello stipendio pari al 20% dal 1° aprile in avanti.

"Queste decisioni non sono state prese a cuor leggero, ma il nostro obiettivo è proteggere il lavoro del nostro staff a Grove e assicurare a tutti un rientro a pieno regime non appena la situazione lo permetterà - si legge nella nota - In questo modo possiamo anche ridurre i costi sotto vari aspetti".