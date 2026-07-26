F1 | Stella: "La Ferrari ha il miglior telaio, ma non rinunciamo a lottare per il mondiale"

La stagione 2026 sta evidenziando con grande chiarezza la doppia sfida tecnica che i team di Formula 1 sono chiamati ad affrontare. Da una parte c'è lo sviluppo delle monoposto, figlie di un regolamento che è ancora lontano dall'essere sfruttato in ogni sua area. Lo sforzo richiesto ai reparti tecnici ha raggiunto livelli senza precedenti, come conferma il continuo susseguirsi di pacchetti di aggiornamenti portati in pista.

Dall'altra c'è l'ottimizzazione del materiale a disposizione, quella che all'interno dei team viene riassunta con il termine "esecuzione": la capacità di estrarre il massimo potenziale dalla vettura disponibile. Una sfida tutt'altro che semplice, soprattutto considerando che le monoposto cambiano continuamente con l'introduzione degli upgrade.

Commentando la pole position conquistata da Lando Norris all'Hungaroring (la prima non Mercedes della stagione) il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha spiegato come gli aggiornamenti introdotti in Ungheria abbiano certamente migliorato la MCL40, ma ha sottolineato che la differenza nei confronti della Ferrari sia stata soprattutto nell'esecuzione del weekend.

Lando Norris, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Probabilmente la Ferrari aveva un potenziale maggiore – ha spiegato – ma Lando è stato primo in Q1, in Q2 e in Q3. Potremmo dire che questo è il risultato degli aggiornamenti che abbiamo portato sulla nostra monoposto, ma allo stesso tempo credo che, se disputassimo nuovamente quella sessione di qualifica, la Ferrari sceglierebbe un piano più semplice, magari utilizzando le gomme soft già in Q1 per mantenere tutto più lineare e ottimizzato. Forse anche Antonelli avrebbe potuto dire la sua se non avesse saltato la FP1, credo che in queste condizioni gli sia costato caro".

"Gli aggiornamenti hanno funzionato – ha proseguito Stella –. Dall'analisi dei dati è emerso che anche dal punto di vista della power unit tutto è andato molto bene. Alcune incongruenze che avevamo riscontrato a Spa non si sono ripresentate, grazie all'ottima collaborazione tra gli ingegneri McLaren e quelli di HPP. Tutto questo ci ha fatto guadagnare tempo sul giro, anche se, a dire il vero, non pensavamo che sarebbe stato sufficiente per conquistare la pole position su questa pista. Eravamo convinti che la Ferrari sarebbe stata la favorita".

Lando Norris, McLaren, in McLaren, con i due piloti Ferraristi, Lewis Hamilton e Charles Leclerc Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Secondo Stella la Ferrari continua a essere il riferimento sul fronte telaistico. “Dall’analisi dei dati emerge che Leclerc e Hamilton avessero il potenziale più elevato. Credo che la Ferrari disponga ancora del miglior telaio in termini di grip in curva, e questo emerge soprattutto nelle fasi di frenata. In curva 1 e curva 12, quando si frena e si inserisce la vettura a bassa velocità, hanno ancora un vantaggio evidente rispetto a tutti gli altri. Noi siamo riusciti a migliorare la macchina nelle curve a media e alta velocità, dove oggi siamo molto più vicini alla Ferrari. Ma se guardiamo curva 1, curva 12 e curva 13, perdiamo ancora un discreto quantitativo di tempo. In compenso siamo riusciti a recuperare parte del divario sui rettilinei. Siamo migliorati in alcune aree nelle quali, almeno qui in Ungheria, possiamo considerarci all'altezza della Ferrari”.

"Ci serve ancora mezzo secondo"

Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria il distacco tra Lando Norris e il leader del Mondiale Kimi Antonelli è di 101 punti, mentre nella classifica Costruttori la McLaren accusa 163 lunghezze di ritardo dalla Mercedes. Numeri importanti, che però non spingono Stella ad arrendersi.

"Sappiamo che, se vogliamo restare nella posizione conquistata in qualifica qui in Ungheria, dobbiamo continuare a migliorare la nostra monoposto. Probabilmente dovremo trovare un altro mezzo secondo da qui alla fine del campionato, ed è questo il nostro obiettivo. Non vogliamo rinunciare a questa stagione, siamo soltanto a metà del cammino".

Il programma di sviluppo della MCL40 è tutt'altro che concluso. Sono previsti aggiornamenti già a Zandvoort, primo appuntamento dopo la pausa estiva, dove dovrebbe debuttare una nuova ala posteriore destinata a lavorare in abbinamento al fondo introdotto in questo weekend in Ungheria.

McLaren MCL40: l'ala Macarena provata ma non usata in qualifica Foto di: AG Photo

“Gli aggiornamenti che abbiamo portato qui fanno parte di un pacchetto che sarà distribuito su più gare. Questa è soltanto la prima fase, ma nelle prossime tappe in calendario arriveranno altre novità. Credo che quest'anno tutte le squadre stiano producendo un numero molto elevato di aggiornamenti, perché questi regolamenti sono ancora relativamente immaturi e offrono ampi margini di sviluppo”.

Una partita che inevitabilmente finirà per intrecciarsi con il progetto della monoposto 2027, mettendo le squadre davanti a scelte strategiche tutt’altro che semplici.

“La vera domanda è quanti aggiornamenti i top team riusciranno ancora a portare in pista nella seconda parte della stagione – ha concluso Stella - a un certo punto bisognerà decidere dove concentrare le risorse, e non è soltanto una questione di budget. Esistono limiti progettuali: basta pensare alla galleria del vento. Quale macchina scegli di sviluppare? Quella del prossimo anno o quella attuale? Sono decisioni che presto dovremo prendere e credo che riguarderanno tutte le squadre”.