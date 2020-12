12:42 "Onestamente quando faccio un errore lo dico. Ero vicino a Max, un po' indietro. Ho provato a sorpassarlo in frenata, mi sono trovato davanti Checo che è tornato verso l'interno della curva. Sono stato sorpreso che sia tornato sull'interno, non è colpa sua, ho provato a frenare ma ci siamo toccati. Max non era arrabbiato con me, non avevo visto contatti tra di noi, mi ha detto che ha provato ad evitare Perez ma non ce l'ha fatta. Pensavo Russell facesse fatica sulle Medie..." commenta Leclerc, eliminato dopo pochi giri