10:53

Norris: "Non so cosa dire, non pensavo sarei salito sul podio oggi. Devo ringraziare questi ragazzi. Sempre un sogno ptoer salire sul podio qui, non pensavo sarebbe accaduto. Devo dire che ho guidato abbastanza bene e ho avuto una bella macchina. Grazie, è tutto per i ragazzi del team. Qui è speciale, voglio godermi questo momento. Un trofeo bellissimo, non vedo l'ora di potermelo godere".

Sainz: "Un bel risultato, se me l'avessero detto che avrei preso il secondo posto avrei accettato. Forse il sapore non è buono come dovrebbe, ma quando ci ripenserò penso sarò fiero del risultato. Ferrari deve essere fiera dei risultati fatti quest'anno. Quando vedi l'altra macchina che non può partire ed era in pole, senti tutta la responsabilità sulle tu spalle. Dovevo azzeccare la partenza, poi c'è stato il problema di Valtteri..."

Verstappen: "Qui è speciale vincere, è anche la mia prima volta sul podio a Monaco. Davvero una figata! Non puoi mai sapere cosa accadrà, devi gestire le gomme e capire dove e quando fermarti ai box. Questo è un GP che vuoi sempre vincere: da piccolo guardavo questa corsa e qui provi tanto orgoglio. Voglio guardare avanti e questo è un modo fantastico di farlo"