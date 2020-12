07:55 Giornata dei saluti per diversi piloti. Sebastian Vettel è al capolinea della sua avventura in Ferrari, dal prossimo anno sarà compagno di squadra di Lance Stroll in Aston Martin, l'attuale Racing Point. Daniel Ricciardo saluta la Renault dopo due stagioni: l'australiano è in partenza direzione McLaren dove erediterà il sedile di Carlos Sainz con lo spagnolo che approderà alla corte di Maranello. Fine della sua avventura in F1 per Kevin Magnussen: nella massima categoria, il danese ha conquistato un podio nel GP d'Australia del 2014, quando era portacolori McLaren. Sulle spine anche Kvyat ed Albon: il primo potrebbe essere sostituito da Tsunoda per il 2021, mentre il secondo è chiamato a tenersi stretto il volante in Red Bull proteggendolo da un Sergio Perez che lo guarda con parecchio interesse. In alternativa, sarà il messicano costretto ad un anno sabbatico