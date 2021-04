05:53 "In Italia è tutto passione, specialmente quando si parla di automobilismo, e posso garantirvi che non è bello vincere davanti alla Ferrari nella sua terra, come ho sperimentato a Imola nel 2005 con la Renault e a Monza nel 2007 con la McLaren, mentre se vinci sulla Ferrari in Italia è la cosa più bella che ti possa succedere da pilota" Fernando Alonso