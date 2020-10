05:24 "Ci sono parecchi piloti con cui stiamo parlando. Pensiamo ai prossimi anni, non solo al 2021. Il 2021 sarà un anno di transito, con il 2022 avremo un regolamento nuovo e la cosa importante per me è avere gli stessi piloti tra il 2021 ed il 2022. Stiamo ancora riflettendo sui nostri piloti. Una nostra auto potrebbe diventare utilizzabile dalla Ferrari per i loro giovani, se si dimostreranno validi. Sicuramente c'è una possibilità. Con Binotto abbiamo parlato dei piloti, non dei nomi. Ferrari deve dirci chi è meglio preparato, li conoscono meglio di noi. Quando arriveremo a decidere, ci siederemo con loro e vedremo chi sarà il più adatto. La deadline sicuramente è la prima gara del 2021... Non abbiamo fretta, il mercato è abbastanza grande: vogliamo decidere bene e non in fretta. Non posso confermare che Magnussen e Grosjean non saranno al via con noi. Hulkenberg, Perez son sul mercato. Ferrari ci ha assicurato che l'anno prossimo arriveranno più cavalli dalla power unit: non sono coinvolto negli sviluppi, ma Binotto ci assicura che il motore migliorerà parecchio. Il signor Mazepin è venuto a trovarci, lo conosco da parecchio tempo e li abbiamo ospitati per guardare la gara di Formula 2. Non abbiamo ancora nulla di concreto per il calendario: tra due settimane faremo una riunione importante, è difficile anche per la FOM offrire un calendario definitivo in questa situazione di pandemia. Basta fare un campionato e sono contento", dichiara Steiner, Team Principal Haas ai microfoni di Sky Sport.