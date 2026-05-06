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2026 Formula 1 Singapore
8 ott 2026 al 11 ott 2026| Marina Bay Street Circuit, SG
Singapore Valutazioni - Formula 1 2026
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Singapore
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Max Verstappen
Red Bull Racing
Position 1
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9.4
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Charles Leclerc
Ferrari
Position 2
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8.3
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Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Position 3
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7.7
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Lando Norris
McLaren
Position 4
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6.2
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Oscar Piastri
McLaren
Position 5
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6.4
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Lewis Hamilton
Ferrari
Position 6
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5.5
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Liam Lawson
Racing Bulls
Position 7
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7.8
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Nico Hulkenberg
Audi
Position 8
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George Russell
Mercedes
Position 9
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5.8
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Isack Hadjar
Red Bull Racing
Position 10
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6.4
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Pierre Gasly
Alpine
Position 11
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6.4
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Oliver Bearman
Haas F1 Team
Position 12
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6.8
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Esteban Ocon
Haas F1 Team
Position 13
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5.9
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Carlos Sainz Jr.
Williams
Position 14
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5.6
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Arvid Lindblad
Racing Bulls
Position 15
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5.1
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Fernando Alonso
Aston Martin Racing
Position 16
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5.8
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Sergio Perez
Cadillac-Ferrari
Position 17
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5.1
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Alexander Albon
Williams
Position 18
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4.4
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Valtteri Bottas
Cadillac-Ferrari
Position 19
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4.2
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Lance Stroll
Aston Martin Racing
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3.3
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Franco Colapinto
Alpine
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4.2
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Gabriel Bortoleto
Audi
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4.7
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