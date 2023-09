Nel 2025 arriva la Extreme H, serie off-road ad idrogeno

Dietro la serie c'è il team di lavoro della Extreme E, il campionato per fuoristrada elettrici, che rivelò per la prima volta i piani per creare un progetto pionieristico alimentato a idrogeno nel 2022, con un prototipo di veicolo che ha completato uno shakedown il mese scorso.

Ora gli organizzatori della Extreme E hanno gettato le basi per il lancio della Extreme H nel 2025, con la serie che riceverà lo status di Campionato FIA per il suo anno inaugurale. L’intenzione di entrambe le parti è che la serie si unisca ai sette campionati del mondo FIA, tra cui F1, WRC, WEC e Formula E a partire dal 2026.

"Istituire insieme alla FIA il primo campionato mondiale di corse a idrogeno sarà una pietra miliare epocale per Extreme E e la nuova serie Extreme H", ha affermato Alejandro Agag, fondatore e AD di Extreme E.

"L'eventuale accreditamento come Campionato FIA e poi come Campionato del Mondo FIA significa che saremmo tra i massimi livelli delle categorie di sport motoristici globali, e la Extreme H sarebbe la prima serie di gare di campionato del mondo nel suo genere".

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha aggiunto: “Siamo entusiasti di continuare a lavorare con Extreme E nel loro viaggio per diventare un Campionato del mondo FIA. L’utilizzo di fonti di energia sostenibili negli sport motoristici è l’obiettivo chiave della FIA e parte della nostra strategia a lungo termine, e questa serie è una vetrina ideale per questo".

“L’idrogeno è una parte importante di questo mix e abbiamo sviluppato una serie di norme di sicurezza per i veicoli alimentati con esso che fanno parte del Codice sportivo internazionale della FIA”.

Dopo il modello Extreme E, la Extreme H sarà basata su un'auto con specifiche di nuova concezione sviluppata da Spark Racing Technology. Questo sarà alimentato da una cella a combustibile a idrogeno di controllo che produrrà lo stesso rapporto peso/potenza dell’attuale macchina Extreme E, la Odyssey 21.

L’auto sarà sottoposta ad un rigoroso programma di test entro la fine dell’anno prima del suo lancio ufficiale. Si spera che parteciperà a gare di simulazione insieme alla Extreme E il prossimo anno.

“Ciò che era iniziato molti anni fa come una conversazione sulle corse in ambienti estremi, mettendo in mostra le incredibili prestazioni e l’innovazione degli E-SUV, ha ora dimostrato un’enorme crescita e ulteriori progressi tecnici pionieristici mentre procediamo con la transizione all’idrogeno e all’Extreme H in quella che è una prima mondiale", ha aggiunto Agag.

“Questo annuncio rappresenta un primo passo significativo nello sviluppo del nostro campionato e nella nostra transizione rivoluzionaria alle corse alimentate a idrogeno. Lo sport è la piattaforma più potente ed efficace per guidare l’innovazione e il nostro impegno nel fornire campionati di sport motoristici sostenibili, pieni di emozioni e con un’impronta di carbonio ridotta, ne sono la testimonianza”.

Alejandro Agag, AD Extreme E, Mohammed Ben Sulayem, Presidente FIA Photo by: Florent Gooden - DPPI

Si prevede che Extreme H rispecchierà il format e il calendario di eventi - ancora da finalizzare - utilizzati in Extreme E, e continuerà il concetto di squadre che schierano formazioni di piloti maschili e femminili. Secondo Agag, gli attuali team Extreme E sono interessati a passare all'Extreme H per la sua stagione inaugurale.

"Tutti i team hanno espresso il desiderio di passare all'idrogeno quando lo faremo e di unirsi alla serie - ha detto Agag a Motorsport.com - Certo, abbiamo ancora un po’ di tempo per discutere diversi elementi, contratti e così via.

“Stiamo ricevendo nuove richieste dai team e dopo questo annuncio penso che avremo tante parti interessate. In linea di principio, le stesse squadre dell’Extreme E saranno nell’Extreme H.”

Mentre sono in corso i piani per il lancio della Extreme H nel 2025, la Extreme E lanciata nel 2021 continuerà nel 2024, anche se il suo futuro oltre a ciò e il modo in cui si integrerà con la Extreme H devono ancora essere determinati.

“Nel 2024 Extreme E continuerà e sarà un campionato FIA. Poi decideremo quale sia la strada migliore da seguire. La Extreme H avrà un proprio campionato autonomo e, naturalmente, il percorso per diventare un campionato mondiale è stato stabilito con determinati parametri con la FIA".

“L’obiettivo principale è che la Extreme H diventi un campionato del mondo. Decideremo il futuro della Extreme E in base alle circostanze, probabilmente a metà del prossimo anno”.