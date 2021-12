Il team Rosberg conquista il titolo Extreme E in rimonta al Jurassic X-Prix

Con il quarto posto nel Jurassic X Prix, il team del campione di Formula 1 del 2016 Nico Rosberg, composto da Johan Kristoffersson e Molly Taylor, è andato a 155 punti nella classifica generale, pari con la X44 di Lewis Hamilton.

Ma avendo vinto l'evento inaugurale in Arabia Saudita, poi in Senegal e in Sardegna, la squadra RXR ha avuto la meglio sul team X44, che non era riuscito a firmare una vittoria arrivando in finale nonostante un record di qualificazione del 100%. Questo è avvenuto nonostante Cristina Gutierrez e Sebastien Loeb abbiano dominato la prova del Regno Unito.

Il voto popolare 'GridPlay' ha premiato l'effettivo poleman e vincitore della semifinale uno, il team X44, con la scelta dello slot di partenza, mentre Loeb e Gutierrez hanno optato per la parte centrale. Le auto del team RXR erano vicine, secondo una nuova regola per il round finale della stagione, che ha imposto che fosse la pilota ad iniziare l'ultima gara.

Gutierrez ha usato il suo hyperdrive 400kW per andare avanti all'inizio e prendere il comando alla prima curva, mentre Taylor ha avuto uno stint iniziale lento, sapendo che il quarto posto era sufficiente per conquistare titolo.

Nel frattempo, un inizio incredibile per Mikaela Ahlin-Kottulinsky, in forza al team JBXE, è passata dal lato destro della griglia, relegando Andretti United al terzo posto. Ahlin-Kottulinsky poi ha dato la caccia a Taylor, utilizzando l'attivazione dell'hyperdrive di quattro secondi per arrivare a pari con la macchina del team Rosberg X, balzando in seconda posizione con il salto 'Knife Edge'.

Mentre Gutierrez accumulava un vantaggio arrivato a 6.4 secondi con la sua macchina del team X44, RXR è finito ancora più indietro, con Catie Munnings che ha lasciato indietro Taylor a combattere con Laia Sanz per prendere il titolo, ormai lontano dal team di Rosberg.

Ma un testacoda della Sanz ha alleggerito la pressione, mentre Munnings ha dovuto puntare la retromarcia dopo aver perso il posteriore quando ha frenato per evitare di scontrarsi con l'auto JBXE sull'approccio alla zona di cambio pilota, dove la velocità è limitata. Gutierrez ha terminato il suo stint di due giri in 3.3 secondi con la JBXE lasciando l'auto per Loeb, e il tempo libero è stato solo sfiorato da un recupero di Munnings.

Mentre l'auto Andretti United si dirigeva verso il suo slot ai box, Gutierrez è uscito, ma Munnings ha raccolto il sedile del pilota X44 e lo ha riportato in strada. Loeb ne è uscito con un margine di 4,4 secondi su JBXE, che ha trasformato in vittoria al campo di prova del serbatoio della base militare di Bovington.

Questo, combinato con il bonus di cinque punti per impostare il tempo più veloce del turno attraverso il settore designato e la prodezza di qualificazione lungo l'anno, ha portato X44 con 155 punti. Ma il quattro volte campione del mondo Rallycross Kristoffersson ha portato a casa la macchina RXR, che era in ritardo sulla griglia dopo un cambio di inverter anteriore all'ultimo minuto, in un quarto necessario. Il successo all'inizio della stagione ha consegnato la il titolo a lui e Taylor.

Kevin Hansen è arrivato secondo nel finale con JBXE conquistando il terzo nel campionato squadre, lontano da suo fratello Timmy Hansen e il suo compagno di scuderia Andretti United Munnings. Mentre Kristoffersson ha tagliato il traguardo con 15 secondi di distacco dietro Loeb, il margine era lo stesso che ha separato il due volte campione del mondo Rally Carlos Sainz Sr.