Extreme E: Loeb correrà con il team di Hamilton nel 2021!

Sébastien Loeb correrà per la X44 (team di Lewis Hamilton) nella stagione 2021 della Extreme E.

La firma del francese aggiunge ancor più prestigio alla serie per SUV elettrici fondata da Alejandro Agag, che ha attirato non solo Hamilton, ma anche il suo vecchio collega Nico Rosberg.

Loeb si aggiunge invece ai già annunciati Carlos Sainz Sr, Mattias Ekstrom e Johan Kristoffersson, e salirà a bordo dell'ODISSEY 21 con Cristina Gutierrez, già provato in uno shakedown a Chateau de Lastours e a Donington con la sua co-pilota.

“Unirmi al team X44 è una grande opportunità di continuare quello che amo fare, ossia correre, dunque non vedo l'ora di iniziare perché è tutto incredibile - ha detto Loeb - Sono colpito da quello che Lewis fa in F1, dunque sarà un onore correre per lui".

Hamilton ha aggiunto: "Sono lieto di accogliere Sébastien e Cristina alla X44. Sono due piloti incredibili e non vedo l'ora che entrino in azione. Cristina è un astro nascente e ha un grande futuro davanti a sè, mentre Seb è un pilota che ho avuto modo di ammirare da anni. Sono orgoglioso di averli con me".