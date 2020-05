Extreme E, il format di gara si chiama "Star Wars Pod Racing"

La prima stagione si svolgerà in cinque round a partire dall'X-Prix del Senegal il 23-24, con uno stile tipo rallycross che prevede batterie di qualifiche, due semifinali e una finale nell'arco dei due giorni.

Quattro squadre, formate da un maschio e una femmina negli equipaggi, affronteranno due giri in ogni batteria e 10 miglia di gara, con i Top4 che accederanno alle semifinali, dei quali i migliori tre per ognuna passeranno alla finale.

Le restanti quattro auto si giocheranno l'ultimo posto disponibile in una seconda semifinale chiamata 'Crazy Race'.

"La Extreme E è un campionato unico e mai visto prima in questo sport, l'obiettivo è accelerare l'innovazione e spingere sul cambiamento a livello di trasporti per non incidere sul clima - ha dichiarato il fondatore Alejandro Agag - Creare uno format sportivo innovativo come lo Star Wars Pod Racing stile Dakar Rally, è vitale per attirare la nuova generazione di fan del motorsport".

"Speriamo che i nostri fan si godano le gare sprint ruota a ruota con questo format per i nostri mezzi ad alte prestazioni, che con l'aggiunta dell'Hyperdrive boost e della Crazy Race avranno tanto altro con cui divertirsi".

La XE ha quindi confermato la spinta in più nella potenza per chi avrà compiuto il salto più lungo nella parte iniziale di gara. Ogni team dovrà effettuare anche il cambio pilota.

Per ora abbiamo sette team confermati sugli otto previsti (Chip Ganassi Racing, Andretti Autosport, HWA, Venturi, Abt Sportsline, Veloce e QEV Technologies), con altre iscrizioni in arrivo. Ogni circuito presenterà loro sfide particolari come cambi di quota, salti, tratti d'acqua da attraversare, dune, dossi, buche e quant'altro.