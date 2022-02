Extreme E | Confermati anche Sainz e Sanz nella griglia 2022

Carica lettore audio

Il mercato piloti del campionato la scorsa settimana ha avuto due sussulti, con la Campionessa in carica Molly Taylor che ha rotto con Rosberg X Racing, mentre il quattro volte vincitore della Dakar, Nasser Al-Attiyah, che ha sostituito Mattias Ekstrom alla ABT Cupra.

L'elenco degli iscritti a meno di 10 giorni dal round di apertura della stagione a Neom, in Arabia Saudita, ha ancora qualche lacuna, ma quasi tutte le squadre hanno annunciato le rispettive formazioni.

Laia Sanz, Carlos Sainz, Sainz XE Team, Jutta Kleinschmidt, Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Sainz continuerà ad affiancare la Sanz dopo che l'anno scorso avevano chiuso al sesto posto in classifica.

Il programma del 59enne di Acciona Sainz si abbinerà al nuovo progetto Audi RS Q e-tron cui prende parte con Ekstrom.

Nel frattempo, Chip Ganassi Racing conferma Kyle Leduc e Sara Price.

Il duo americano ha mostrato alcune buone capacità nel 2021, ma sfumate a causa di incidenti e inaffidabilità che hanno relegato la coppia ottava.

Tutto invariato anche per Andretti United (Timmy Hansen e Catie Munnings) e la X44 di Lewis Hamilton (Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez), con la McLaren Racing che fa il suo debutto affidandosi ad Emma Gilmour e Tanner Foust, mentre Veloce Racing sfoggia una nuova coppia formata da Lance Woolridge e Christine Giampaoli Zonca.

Solo due squadre devono ancora annunciare i loro piani per il 2022. Xite Energy era in procinto di abbandonare ma pare che alla fine lo sponsor di Hispano Suiza prosegua, anche se Oliver Bennett con l'addio della Giampaoli Zonca e i dubbi di Oliver Bennet tutto è ancora in forse.

Start of the Artic X Prix final race Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La più grande incertezza rimane JBXE. Button aveva già detto a Motorsport.com che era imperativo per la squadra trovare più sponsor in vista del 2022.

La Ahlin-Kottulinsky ha cambiato aria e secondo le informazioni raccolte da Motorsport.com c'è comunque la volontà dei promoter della serie di avere al via 10 squadre.

Extreme E, le formazioni 2022

Abt Cupra: Nassar Al-Attiyah, Jutta Kleinschmidt

Acciona Sainz: Carlos Sainz Sr, Laia Sanz

Andretti United: Timmy Hansen, Catie Munnings

Chip Ganassi Racing: Kyle Leduc, Sara Price

Hispano Suiza: TBC

JBXE: TBC

McLaren Racing: Tanner Foust, Emma Gilmour

Rosberg X Racing: Johan Kristoffersson, Mikaela Ahlin-Kottulinksy

Veloce Racing: Lance Woolridge, Christine Giampaoli Zonca

X44: Sebastien Loeb, Cristina Gutierrez