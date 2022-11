Extreme E | C'è anche la Scozia nel calendario 2023

Carica lettore audio

Il campionato guidato dal fondatore della Formula E, Alejandro Agag, organizzerà un X Prix in Scozia il 13-14 maggio, come secondo evento del calendario, che come di consueto prenderà il via in Arabia Saudita l'11-12 marzo.

In precedenza, la XE ha visitato il Regno Unito per l'evento decisivo della stagione 2021, il Jurassic X Prix, a Bovington, nel Dorset.

Un evento in Scozia era stato preso in considerazione per questa stagione, e la prima bozza del calendario XE per il 2022 affermava che il terzo round si sarebbe tenuto in Scozia o in Senegal, il 9-10 luglio.

Alla fine non si è concretizzato nessuno dei due casi, poiché la XE ha invece organizzato un doppio appuntamento in Sardegna, modificando la data prevista inizialmente per la tappa italiana.

Tuttavia, la sede dell'evento scozzese per il 2023 non è ancora stata stabilita.

La XE tornerà in Sardegna l'8-9 luglio e prevede di correre in Brasile o negli Stati Uniti il 16-17 settembre, prima di concludere la stagione in Cile il 2-3 dicembre.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, Team X44, Emma Gilmour, Tanner Foust, NEOM McLaren Extreme E, followed by Sara Price, Kyle Leduc, Chip Ganassi Racing, Laia Sanz, Carlos Sainz, Acciona | Sainz XE Team, and Klara Andersson, Nasser Al-Attiyah, Abt Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Agag ha dichiarato: "Finora abbiamo avuto due stagioni spettacolari di Extreme E e la terza promette di essere ancora più emozionante".

"Tutti noi di Extreme E non vediamo l'ora di rivisitare alcune delle straordinarie località di gara che abbiamo visitato finora, di sfruttare l'impatto che abbiamo avuto in quelle aree e di sviluppare ulteriormente i nostri programmi di eredità vitale, continuando a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi climatica".

"Sono orgoglioso di vedere l'impatto positivo che la nostra serie elettrica ha avuto e di vedere cosa possiamo ancora portare alle comunità locali".

"È inoltre estremamente eccitante poter aggiungere al nostro campionato una gara negli Stati Uniti o in Brasile, mentre il ritorno in Gran Bretagna, luogo di nascita delle corse automobilistiche di alto livello, è un'ottima occasione. Non vediamo l'ora che inizi la stagione 2023 per continuare a correre per il pianeta".

La stagione XE 2022 si concluderà a Punta del Este, in Uruguay, il 26-27 novembre.

Johan Kristoffersson e la collega svedese Mikaela Ahlin-Kottulinsky della Rosberg X Racing hanno due punti di vantaggio rispetto ai rivali della X44, Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez, mentre i piloti dell'Acciona, Carlos Sainz Sr e Laia Sanz, sono a sei punti di distanza.

Extreme E | Calendario 2023

11-12 marzo: Arabia Saudita

3-14 maggio: Scozia

8-9 luglio: Sardegna, Italia

16-17 settembre: Brasile o USA

2-3 dicembre: Cile