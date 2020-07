Extreme E: Andretti Autosport assieme alla United Autosports

Dopo aver annunciato l'impegno nella Extreme E, la Andretti Autosport ha scelto di unire le forze con la United Autosports nella nuova serie per i SUV elettrici.

La squadra si chiamerà Andretti United Extreme E e nel 2021 schiererà quindi il suo Odyssey 21 E-SUV, che inizierà a preparare con alcuni test di sviluppo a dicembre, in attesa di conoscere i nomi dell'equipaggio che lo condurrà.

"Sono veramente entusiasta di poter collaborare ancora una volta con la United Autosports - ha detto Michael Andretti, Presidente e AD del team - Abbiamo già avuto modo di lavorare in altri progetti e questa nuova avventura in Extreme E potrebbe essere una delle più belle da affrontare assieme. Entrambi i team hanno esperienza in varie aree del motorsport e sono fiducioso che possa funzionare bene fin dall'inizio".

Zak Brown, Proprietario e Presidente di United Autosports, ha aggiunto: "Da tempo stavamo guardando con interesse le corse elettriche e questo nuovo campionato off-road sembra fantastico, per cui sono molto contento di poter lavorare con Andretti per parteciparvi. Hanno già esperienza con la Formula E e stiamo lavorando a stretto contatto per inserirci nel contesto. La creazione di una nuova squadra è un grande prospetto per la Extreme E, non vediamo l'ora di cominciare".

Contento anche Richard Dean, Proprietario e AD della United Autosports: "Sono molto felice di poter annunciare la collaborazione con la Andretti Autosport nel progetto Extreme E. Abbiamo lavorato con Andretti tempo fa ed è stupendo che si possa affrontare assieme anche questo nuovo progetto innovativo".