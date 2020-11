Carlos Sainz pronto a correre in Extreme E

Il 58enne a gennaio sarà impegnato alla Dakar, ma nel frattempo ha incontrato il fondatore della serie, Alejandro Agag, potendo anche dare un'occhiata al SUV elettrico ODYSSEY 21.

L'auto sarà in Arabia Saudita per prendere parte all'ultima Tappa del rally raid nelle mani di Ken Block, invitato apposta all'evento. Sainz avrebbe provato il mezzo in uno shakedown a Chateau de Lastours il mese scorso, in attesa di capire quale sarà la line-up di cui farà parte con uno dei team che ha già annunciato il suo impegno nella serie.

"La XE è un nuovo campionato della mia specialità, i rally cross-country - ha detto lo spagnolo a Motorsport.com - E' interessante perché introdurrà delle novità sul tema elettrico e anche se per ora non è molto chiaro il format di gara, ci guardo con attenzione. Stiamo valutando tutto, ma per il momento la Dakar è la mia priorità".

Da regolamento, uno dei due piloti dovrebbe essere una donna e questa potrebbe rispondere al nome di Laia Sanz, che da esperta delle 2 ruote si è cimentata corrento anche in SEAT Eurocup, RX Lites e in Classe TCR nella 24h Series.

"La XE è un mezzo elettrico, ma con oltre 600CV, quindi molto potente - ha detto la spagnola a MARCA Sport Weekend - In questa serie le gare sono poche e quindi ho più tempo per prepararmi e conoscere il format. Alejandro è un buon amico e quindi non escludo nulla".

"Pare un bel campionato e vicino al mondo dei rally raid di cui faccio parte, dunque bisognerà solo capirne di più sull'elettrico, ma è un passo avanti. Sarebbe un'altra bella sfida della mia carriera, quindi perché no?! Ci penso".