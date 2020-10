PURE ETCR: stasera la 'prima' a Copenhagen su Motorsport.tv

Il PURE ETCR è pronto a svelarsi al mondo intero con il 'Grand Reveal', ossia la presentazione ufficiale che avverrà venerdì 9 ottobre sera a Copenhagen.

Inizialmente il tutto era previsto nel contesto del Copenhagen Historic Grand Prix, che causa pandemia di Coronavirus è però stato spostato al 2021.

Il promoter Eurosport Events non ha però voluto perdere l'occasione di avere il nuovo campionato turismo per auto elettriche come unica attrazione della serata, dunque la Danimarca terrà a battesimo quella che è la prima vera uscita della serie, dopo che a febbraio ne erano stati tolti i veli a nome e format in quel di Parigi.

Appuntamento quindi nella Rådhuspladsen, la piazza principale di Copenhagen, dove saranno presentati i marchi che già hanno annunciato la propria presenza l'anno prossimo, ovvero Cupra, con la sua e-Racer, e Alfa Romeo con la Giulia ETCR della Romeo Ferraris.

Non finisce qui, però, perché è atteso l'arrivo di un terzo costruttore, oltre alla prima descrizione della Energy Station, che è il punto di ricarica per le macchine allestito con generatori ad idrogeno.

L'evento sarà visibile anche su Motorsport.tv a partire dalle ore 20;00.