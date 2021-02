Pure ETCR: il terzo pilota di Cupra Racing sarà Mikel Azcona

Mikel Azcona è il terzo pilota di Cupra Racing che prenderà parte alla stagione 2021 del Pure ETCR.

Lo spagnolo, Campione del TCR Europe 2018 e vincitore di alcune gare nel WTCR tra 2019 e 2020, si unirà ai già annunciati Jordi Gené e Mattias Ekström in quella che è la prima serie turismo per macchine totalmente elettriche, che aprirà i battenti a giugno a Vallelunga.

Azcona salirà a bordo della nuovissima Cupra eRacer, provata assieme a Gené la scorsa settimana nei test andati in scena al Motorland Aragón, dove per la prima volta il mezzo della Casa spagnola è sceso in pista dotato delle batterie Williams Advanced Engineering.