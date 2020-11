Pure ETCR: il primo evento ad Aragón la prossima settimana

Il primo evento promozionale del PURE ETCR si svolgerà la prossima settimana al MotorLand Aragón, dove andrà in scena anche l'ultimo round del FIA WTCR.

La nuova serie turismo elettrica promossa da Eurosport Events avrebbe dovuto vedere le macchine alimentate con le batterie Williams ad Adria il weekend del 13-15 novembre, ma essendo il tracciato veneto ancora in via di rifacimento, è chiaramente saltato l'appuntamento.

Gli organizzatori hanno quindi scelto di seguire la massima serie turismo, che come annunciato sabato scorso ha preferito restare sulla pista di Alcañiz per la tappa conclusiva della stagione 2020.

Oltre all'allestimento della Energy Station, vista nelle sue forme durante il lancio ufficiale di Copenhagen, in pista avremo per la prima volta le macchine della categoria, ossia la Cupra e-Racer e la Hyundai Veloster N ETCR, impegnate nel format "Battle" ideato per la serie.

Per quanto riguarda la Alfa Romeo Giulia ETCR, in Romeo Ferraris stanno cercando di completarla con una corsa contro il tempo, dato che lo spostamento dall'Italia alla Spagna complica leggermente i programmi dell'azienda di Opera, comunque impegnatissima a portare avanti il suo progetto con Jean-Karl Vernay pronto a prenderne in mano il volante.