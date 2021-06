Pure ETCR: due podi per le Alfa Romeo Ferraris a Vallelunga

Presso il circuito di Vallelunga si sono infatti disputati due intensi giorni di gare con un formato innovativo che ha da subito raccolto i favori del pubblico televisivo e dei piloti impegnati, con un sorteggio effettuato nel corso del primo giorno che ha visto i piloti venir suddivisi in batterie, e con manche che vedevano differenti erogazioni di potenza: 300, 450 e 500 KW, con l’aggiunta del power-up ad aggiungere spettacolo.

Per la compagine di Opera, unico costruttore italiano al via della serie e della gara di casa, sono arrivati due terzi posti grazie a Rodrigo Baptista e Luca Filippi.

Il brasiliano, ultima aggiunta nella squadra a livello temporale, ha conquistato con una condotta accorta il terzo posto nella DHL Super Final - Pool A del Round 4, al termine di un’animata battaglia col più esperto Gené.

Altrettanto entusiasmante è stato il terzo posto di Filippi, che nella stessa sessione del Pool B, ha infatti ottenuto il terzo gradino del podio in casa, raccogliendo un totale di 56 punti, che gli permettono di occupare il quinto posto in campionato davanti a Baptista (43).

Il regolamento del PURE ETCR prevede che i piloti siano due per vettura, ed infatti Oliver Webb e Stefano Coletti hanno brillato nel corso della prima giornata di competizioni, laddove a differenza della domenica in cui si è disputata una gara con tutte le vetture in pista, si è andato a compiere una sfida ad eliminazione diretta. L’inglese ha ottenuto il terzo posto nella Battle 1 – Pool B del Round 1 e la vittoria della Battle 3 - Pool B del Round 2, mentre Coletti si è messo in mostra conquistando il secondo posto della Battle 2 – Pool A nel Round 1 la vittoria della stessa nel Round 2

Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager: “Sono molto contenta per come si è svolto questo primo appuntamento del PURE ETCR. Abbiamo partecipato alla creazione di un nuovo pezzo di storia nel mondo delle corse, ma credo anche delle auto in generale. La prima serie elettrica per vetture turismo con competizione tra marchi ha preso ufficialmente il via ed è stato un bellissimo spettacolo".

"WSC ed Eurosport Events si sono impegnati per mettere assieme un palcoscenico su cui noi costruttori potessimo esibirci in uno spettacolo rivoluzionario ed innovativo. Sono fiera del lavoro che abbiamo fatto come Romeo Ferraris, partecipando con due vetture costruite a tempo record, con dei piloti che sono stati competitivi, aggressivi ed in grado di leggere al meglio ogni fase di gara in un fine settimana in cui era tutto nuovo. Guardo con fiducia al prosieguo di questa avventura, con la consapevolezza di aver partecipato a qualcosa di davvero unico nel suo genere”.

