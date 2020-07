Pure ETCR: 4 eventi promo nel 2020, Adria il primo di battaglia

Il Pure ETCR ha un nuovo calendario per la sua prima stagione promozionale 2020.

La serie per auto turismo elettriche che Eurosport Events e WSC Ltd. avevano presentato a febbraio a Parigi, ha dovuto necessariamente rivedere quelli che erano i piani iniziali dopo la pandemia di Coronavirus.

La cosa positiva è che non si è rimandato tutto di un anno, come inizialmente si temeva, ma il promoter è riuscito per il momento solamente a posticipare quelli che sono gli eventi dimostrativi a dopo l'estate, rimanendo in Europa e condividendo i weekend con altre serie.

La scelta è stata dettata anche dal fatto che le batterie per le auto vengono progettate e prodotte da Williams Advanced Engineering, indi per cui ci sarebbero state enormi difficoltà a livello logistico e di spostamenti per poter lavorare a stretto contatto con l'azienda inglese in questo momento nel quale le restrizioni rimangono attive un po' ovunque.

Le macchine del Pure ETCR - per il momento quelle dichiarate sono Cupra, Hyundai Veloster N e Alfa Romeo Giulia - faranno ufficialmente la loro primissima uscita in occasione del Copenhagen Historic Grand Prix, in Danimarca il 9 ottobre, con alcuni giri "demo" in quella che è stata dichiarata la città "Carbon Neutral" per il 2025.

Oltre alla presentazione ufficiale, avremo anche il primo allestimento del paddock del Pure ETCR, con la Energy Station dove i mezzi andranno a ricaricarsi.

Successivamente il calendario prevede l'appuntamento confermato a Goodwood, spostato il 16-18 ottobre nella "Speed Week" con altre macchine di tutte le ere e categorie motoristiche come da tradizione.

Gli ultimi due eventi organizzati saranno assieme al FIA WTCR, al Motorland Aragón (31 ottobre-1 novembre) e ad Adria (14-15 novembre), come Motorsport.com aveva già anticipato in occasione della pubblicazione del nuovo calendario della massima serie turismo.

In Spagna le macchine ETCR potranno percorrere i primi km su una pista vera e propria con alcuni "demo run", mentre sul tracciato veneto vedremo una simulazione di quello che sarà il vero e proprio format di gara del Pure ETCR, con partenza dai cancelletti e duelli, e paddock con Energy Station ed Hot Zone. Il tutto in diretta TV grazie al promoter Eurosport.

Per il 2021 l'obiettivo del Pure ETCR resta quello di avere un campionato a tutti gli effetti, con quattro gare in Europa e due in Asia.

“Siamo estremamente felici di poter annunciare il calendario del PURE ETCR in quella che è la stagione promozionale, risultato di un duro lavoro dietro le quinte svolto da Eurosport Events, WSC e gli altri addetti ai lavori - ha commentato François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del Pure ETCR) - Purtroppo il calendario iniziale non poteva essere implementato causa gli effetti inaspettati del COVID-19 in tutto il mondo, per cui ci siamo dovuti adeguare. Ringrazio tutti quelli coinvolti in questo progetto per l'entusiasmo e la positività mostrati in un periodo senza precedenti. Con questo calendario ora possiamo concentrarci sul nostro ruolo primario di portare le auto turismo elettriche in pista davanti ai fan".

Calendario 2020 del PURE ETCR

Copenhagen Historic Grand Prix (Danimarca), 9-11 ottobre*

Goodwood Speed Week (Regno Unito), 15-18 ottobre*

MotorLand Aragon (Spagna), 31 ottobre-1 novembre*

Adria International Raceway (Italia), 14-15 novembre**

*Giri demo

**Format "battle"