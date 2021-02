Parte da Vallelunga la stagione 2021 del Pure ETCR

La stagione 2021 del Pure ETCR si svolgerà su cinque tappe e aprirà i battenti in estate a Vallelunga.

La prima serie turismo elettrica al mondo organizzata da Eurosport Events partirà ufficialmente quest'anno e vedrà la partecipazione di Hyundai, Cupra e Romeo Ferraris con la Alfa Romeo Giulia ETCR, in attesa che altri marchi si uniscano al gruppo.

Si è scelto di fare un passo per volta, viste le difficoltà legate alla pandemia di Coronavirus ancora in corso e i ritardi sui vari progetti dei costruttori, ma intanto la buona notizia è che all'Autodromo Piero Taruffi di Campagnano verranno tolti ufficialmente i veli a questo nuovissimo genere di competizione.

L'appuntamento è per il fine settimana del 18-20 giugno, poi sono previste anche gare a Zolder ed Aragón nel mese di luglio, spostandosi a Copenhagen per il mese di agosto e chiudendo con una trasferta asiatica in quel dell'Inje Speedium, in Corea del Sud, a metà ottobre.

"Siamo lieti di svelare il calendario per la stagione inaugurale del primo campionato mondiale di auto turismo completamente elettrico e multimarca; è stato estremamente impegnativo metterlo insieme a causa dell'incertezza creata dalla pandemia globale che ha richiesto molta flessibilità", ha dichiarato il direttore della serie, Xavier Gavory.

"Grazie agli sforzi del nostro instancabile team e alla collaborazione delle parti interessate, siamo orgogliosi di annunciare questo programma che mescola classici circuiti permanenti, tracciati stradali e strutture modernissime per un grande spettacolo. Gareggiando in paesi dove la passione per il turismo è consolidata e il mercato dell'auto e del motorsport è in crescita, siamo sicuri di attirare nuovi fan".

"Queste sono le auto turismo più potenti mai costruite, che gareggiano in un innovativo format di gara con sfide ad eliminazione diretta; sono sicuro che le corse saranno molto combattute, come ci aspettiamo per il turismo. Non vediamo l'ora di iniziare per mostrare a tutti quanto possano essere emozionanti le auto elettriche".

PURE ETCR - Calendario 2021

18-20 giugno - Vallelunga

2-4 luglio - Zolder

9-11 luglio - Aragón

6-8 agosto - Copenhagen Historic Grand Prix*

15-17 ottobre - Inje Speedium

*Soggetto ad omologazione del tracciato