E' Luca Filippi il secondo pilota ingaggiato dalla Romeo Ferraris per condurre l'Alfa Romeo Giulia ETCR nel Pure ETCR quest'anno.

Dopo l'approdo di Stefano Coletti al team di Opera, ecco il nome del suo compagno di squadra, che non è una novità nel campo dell'elettrico e nemmeno una sorpresa.

Il piemontese nel 2020 ha infatti preso parte al FIA WTCR come wildcard in alcune gare a bordo della Giulietta Veloce TCR messa a punto dal Team Mulsanne-Romeo Ferraris e, nel campo delle corse elettriche, è legato alla Formula E essendo oggi terzo pilota della NIO 333.

Filippi ha avuto modo di prendere confidenza con la Giulia nei test di marzo a Vallelunga - dove il 18-20 giugno partirà il nuovo campionato - ed è carico per questa nuova avventura che lo aspetta, reduce dall'impegno che lo ha visto di scena a Monza nel GT Italiano.

"Ho accettato con grande entusiasmo l'opportunità offerta dalla Romeo Ferraris per disputare insieme il Pure ETCR, un progetto innovativo sotto ogni punto di vista - dice il 35enne - Professionalmente, come pilota è bello poter mettere a disposizione di un costruttore sia l'esperienza che ho acquisto in questi anni nel motorsport con auto elettriche, sia in ambito Turismo".

"Nel 2020 mi sono già trovato a mio agio nel lavorare con Michela Cerruti, Mario Ferraris e tutto lo staff dalla Romeo Ferraris: sono certo che proseguiremo su questa strada, pronti ad affrontare una sfida ancora più grande e affascinante".

Michela Cerruti, Operations Manager della Romeo Ferraris, ha aggiunto: "Siamo felici di avere Luca nella nostra line-up per il programma Pure ETCR 2021, trattandosi di un pilota di conclamata esperienza e che ha già gareggiato con vetture elettriche".

"Anche questo è stato un fattore chiave nella nostra scelta, assieme al buon rapporto che abbiamo stretto durante la scorsa stagione nel FIA WTCR. Luca ha già saputo darci indicazioni positive sul progetto Giulia ETCR, che sfrutteremo in queste settimane di avvicinamento al primo round in calendario a Vallelunga, in cui sappiamo di contare su due piloti di alto profilo".

Luca Filippi, Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR 1 / 20 Foto di: WTCR Luca Filippi, Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR 2 / 20 Foto di: WTCR Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 3 / 20 Foto di: ETCR Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 4 / 20 Foto di: ETCR Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 5 / 20 Foto di: ETCR Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 6 / 20 Foto di: ETCR Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 7 / 20 Foto di: ETCR Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 8 / 20 Foto di: ETCR Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 9 / 20 Foto di: ETCR Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 10 / 20 Foto di: ETCR Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 11 / 20 Foto di: ETCR Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 12 / 20 Foto di: ETCR Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 13 / 20 Foto di: Romeo Ferraris Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 14 / 20 Foto di: Romeo Ferraris Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 15 / 20 Foto di: Romeo Ferraris Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 16 / 20 Foto di: ETCR Mario Ferraris, Stefano Coletti, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 17 / 20 Foto di: Romeo Ferraris Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 18 / 20 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 19 / 20 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 20 / 20 Foto di: Pure ETCR