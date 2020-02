Lisheng Shanghai Racing si tuffa nell'ETCR

Anche la Lisheng Shanghai Racing ha scelto di tuffarsi nella nuova avventura dell'ETCR, campionato turismo elettrico che domani verrà ufficialmente presentato a Parigi dal promoter Eurosport Events.

La squadra cinese, che ha portato in azione nel 2019 la nuova MG 6 TCR costruita dalla Xpower Racing in TCR China e ai FIA Motorsport Games di Vallelunga in Touring Car Cup, deve ancora scegliere quale macchina schierare, ma intanto le idee sono ben chiare.

Si potrebbe quindi avere un quarto marchio nel mondo delle corse turismo elettriche ideato da Marcello Lotti, dopo che Hyundai, Cupra e Romeo Ferraris (con l'Alfa Romeo) avevano già annunciato il loro impegno.

"Siamo lieti di vedere che LSR vuole espandere il proprio impegno nello sviluppo delle auto ETCR - ha commentato Lotti - Con la MG 6 TCR hanno già fatto vedere il potenziale della macchina e ora siamo impazienti di osservarli nel primo test ETCR. LSR si unisce alle altre aziende che hanno già svelato i propri progetti, ma a breve ci saranno ulteriori annunci".

Il presidente di LSR, Xia Qing, ha aggiunto: "Siamo solamente al primo stadio di questo nuovo progetto, sveleremo il marchio dell'auto scelta per l'ETCR a breve. Siamo molto convinti perché pensiamo che questa serie sia il futuro delle corse. Abbiamo ottenuto ottimi risultati con la MG 6 Xpower TCR e non volevamo perdere l'occasione di prendere parte all'ETCR fin da subito".