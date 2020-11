Goodyear ha ultimato le gomme per il Pure ETCR

Goodyear ha portato a termine lo sviluppo della gomma che metterà a disposizione per il Pure ETCR.

Il costruttore di pneumatici è il fornitore unico della serie turismo elettrica che partirà il prossimo anno e dall'estate si è dato parecchio da fare per arrivare a definire il tipo di copertura che metterà a disposizione dei partecipanti.

Si tratta della gomma Eagle F1 SuperSport di mescola dura e di un unico genere, utilizzabile sia sull'asciutto che sul bagnato, provata in pista e anche in fabbrica tramite varie simulazioni e combinazioni di stress per giungere ad un prodotto definitivo.

"La gomma di fatto è pronta, non è stato modificato nulla rispetto alla prima versione presentata ad agosto perché ha funzionato esattamente come ci aspettavamo e sono arrivati riscontri positivi da team e piloti che l'hanno provata", ha dichiarato il responsabile di Goodyear per il Pure ETCR, Sebastian Trinks.

"Abbiamo svolto un altro test a Vallelunga questa settimana e continueremo le prove all'inizio del 2021 quando avremo anche più team ed auto in azione, in modo da raccogliere maggiori informazioni".