L'ETCR verrà presentato ufficialmente il 19 febbraio a Parigi

Il nuovo campionato ETCR verrà ufficialmente presentato a Parigi il 19 febbraio, per quella che sarà una annata di lancio della serie che poi prenderà il via a tutti gli effetti nel 2021.

Dall'idea di Marcello Lotti, che ha creato un'altra categoria turismo questa volta dedicandola alle vetture completamente elettriche, il concetto si è sviluppato con molta calma e le Case stanno pian piano avvicinandosi.

Eurosport Events, promoter del FIA WTCR, si era accordato lo scorso giugno per occuparsi anche dell'ETCR, che nel 2020 sarà caratterizzato da alcune gare-spot in attesa che tutto sia pronto per una competizione allargata e con numeri importanti.

Al momento, infatti, solo Cupra e Hyundai hanno realizzato i propri mezzi elettrici, rispettivamente con la eRacer e la Veloster N ETCR, mentre la Romeo Ferraris ha presentato il progetto della Alfa Romeo Giulia ETCR, che però attualmente non è ancora stata costruita.

JAS Motorsport ha invece confermato che è interessata a lavorare in questa nuova avventura, ma che deve ancora capire con quale costruttore collaborare.

La prossima settimana in Francia verranno quindi svelate le prime caratteristiche dell'ETCR e ne sapremo di più. La cosa pressoché certa è che le macchine non verranno inserite sulla griglia di una gara come categoria a parte, ma che correranno da sole, senza confronti con mezzi a motore termico.